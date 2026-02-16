ツナググループ・ホールディングス 2026年9月期 第1四半期決算の報告をいたします

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田光宏、証券コード：6551、以下「当社」）は、2026年2月9日に2026年9月期 第1四半期決算を発表いたしましたのでご報告いたします。

・決算短信（連結）はこちら(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS81305/bb9a6262/a6de/4952/9d97/5ee26f2c7442/140120260209551658.pdf)

・決算説明資料はこちら(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS81305/588a9959/3ccd/43c0/acad/9913b99fa8d6/140120260209551759.pdf)

・決算説明動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=O0qj89HUaws&t=1599s)

■2026年9月期 第1四半期決算 業績ハイライト

売上高43.5億円（前期比-3.3%）で、19四半期ぶりの減収となりました。ただし、粗利率は2.3ポイント改善し、営業利益は第1四半期として過去最高の2.3億円（前期比+27.8%）を更新。

ROEも前年比+4.2ポイントの28.8%で、減収だが増益でROE改善という、少しご説明が必要な第1四半期でした。

■主力事業の推移

主力事業であるRPOサービス事業については、OMR（自社集客支援）が前年比+26.5%の増収、一方でPMR（有料求人広告）が-20.8%の減収となりました。

前四半期のPMR減収が-9.2%だったものが、一気に-20.8%に加速しました。有料求人広告をメインに行う上場企業の平均も-5.3%と、市場全体で移行が加速しています。背景として、昨年3月末にリクルート社がペイドメディアからIndeedに大きく移行されたことが大きく、各企業が自社集客に振り向けたことで一気に変化が起きたと見ています。

■当期の取り組み

・コーポレートロゴの刷新

2026年度からの新たな中期経営計画「Circular Recruiting（循環型採用）」の始動とともに、コーポレートロゴを一新しました。これまでの「集めて選ぶ」掛け流し的な採用から、人材に投資して育てた方々に何度でも働いていただく「循環型採用（Circular Recruiting）」への切り替えが、これからの 5 年間で非常に重要になると考えています。新ロゴは、人・仕事・企業が持続的につながっていく縁を表現し、「循環型採用（Circular Recruiting）」のコンセプトをお伝えするものです。

・アルムナイ市場への進出進捗

2026年1月にフランチャイズEXPOに出展し、300超の名刺を頂戴しました。約3分の1が役員、約半数が部長以上の方で、OB・OG の活用や急な欠員対応への関心が非常に高いことがわかりました。アルムニアを通じて、繁忙期対応、欠員補充、店舗間ヘルプなど、循環型採用（Circular Recruiting）を実現します。

■今後の展望

2025年8月28日に、2026年9月期から2030年9月期までの5ヶ年を対象とした、中期経営計画「Circular Recruiting（循環型採用）」を発表しました。日本の社会課題である、年間約50億時間の労働需給ギャップ解消に圧倒的な解決策を提示していきます。

2030年には売上高350億円・営業利益28億円を目指す計画です。

2026年9月期 通期業績予想（売上高205億円、経常利益10億6,000万円）に対し、経常利益の進捗は22.0%で前年同期（20.6%）を上回るペースです。ただし、RPO売上のミックスが想定以上に進んだ影響で、売上高はやや前年進捗を下回っています。2026年9月期 通期業績予想は据え置きとし、修正がある場合は早急に開示いたします。

2026年9月期 1株あたりの配当金は前期比+6円の増配で20円を予定（配当利回り2.55%）。株主優待はデジタルギフト形式に変更し、8,000 円相当（+7,000 円相当の拡充）を予定しています。中長期的な株主様とのコミュニケーション促進のため、優待条件として6ヶ月以上の保有期間を設定しました。 当社はストック型のビジネスモデルのため、長い目線でご支援いただく株主様に対し、増配を通じてコミュニケーションを大切にしてまいります。

2025年9月期に引き続き、個人投資家に向けたIRアクションを強化していきます。

IRセミナー、勉強会等への積極的な登壇やYouTubeコンテンツの配信など、当社のメッセージや業界動向の発信を通じて、人材セクターの見方に新たな視点を加えていただきたいと考えています。

ツナググループYouTubeチャネル :https://www.youtube.com/@tsunagu_ir

■決算説明動画および書き起こし記事

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O0qj89HUaws ]

当社YouTubeチャネルにて決算説明動画を公開しています。

モデレーターに個人投資家（YouTubeチャンネル 1UP投資部屋）KEN氏をお招きし、代表・米田と対談形式でお送りします。

また、動画配信に加え、書き起こし記事も公開しています。

書き起こし記事はこちら(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS81305/68453a21/3bff/4925/9356/6be4977cba4f/140120260216563126.pdf)

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。