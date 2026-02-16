家庭教師アプリTeach、株式会社バンザンの事業停止により学習継続が困難となった小中高生へ「緊急学習支援」を開始

株式会社Teach

家庭教師マッチングアプリ「Teach」（運営：［株式会社Teach／Teach, Inc.］）は、株式会社バンザンが2026年2月13日付で全事業停止を公表し、自己破産申立て準備を進める旨を発表したことを受け、学習継続が困難となった中学生・高校生を対象に、学びを止めないための「緊急学習支援」を開始します。

本支援は、受験・定期テストを控えた時期に学習機会が途切れてしまった生徒の「今すぐの学習再開」と「継続」の両方を支えることを目的としています。

▍オンライン家庭教師アプリ「Teach」とは生徒、保護者には家庭学習が滞らない様にスポットから授業が受けられる仕組みを提供。「Teach」は、家庭教師の先生を自分で選び、オンラインで授業を受けられる家庭教師マッチングアプリです。

講師のプロフィール（指導スタイルや性格など）を参考に選ぶことができ、授業前にメッセージで相談・依頼を行い、授業はオンラインで実施します。

また、入会費・教材費は不要で、1回の授業を都度予約でき、1回1,995円～から、必要なタイミングで授業を受けられる仕組みを提供しています。

（令和7年2月16日時点の料金）

■Teachでできること（従来から提供している価値）

Teachは、目的や相性に合わせて講師を探し、必要なタイミングで授業を受けられる家庭教師マッチングアプリです。緊急時に特に役立つ特長として、以下を提供しています。

・入会金無料

・最短“翌日から”受講開始が可能（講師枠状況による）

・スポットで「潰したいところだけ」すぐに対策（1回から予約可能）

・講師の即受け入れ（空き枠に合わせて受講枠を確保しやすい）

■緊急学習支援について

バンザンの事業停止により学習継続が困難となった中高生へ、以下の支援を実施します。

1）授業料「3回分」無料（授業補助）

対象者に対し、授業料を最大3回分補助します。

直前期の「弱点単元だけ」「過去問の解き直しだけ」など、スポット利用にも対応します。

2）マッチング手数料：1ヶ月間無料

対象者に対し、初回受講日から1ヶ月間、授業ごとに発生するTeachのマッチング手数料を無料とします。

学習の立て直しが単発で終わらず、継続に移行しやすい状態を支援します。

3）【特例】「バンザン受講生 × 元バンザン講師」のマッチングは手数料0円（最大3ヶ月）

バンザン受講生が、元バンザン講師と継続して学習できるよう、両者のマッチングに限り、Teachのマッチング手数料を**0円（最大3ヶ月）**とします。

「同じ先生で続けたい」「引き継ぎコストを最小にしたい」というニーズに対応します。

※対象確認のため、受講・講師在籍が確認できる資料（メール等）の提示をお願いする場合があります。

■先生へ（講師の皆さまへ）

Teachでは、学習機会を失った生徒を受け入れるため、緊急的に講師の受け入れ枠を拡大しています。

講師登録後、最短“翌日から”授業受付が可能（審査・本人確認完了後）

元バンザン講師の方が、バンザン受講生を担当する場合は手数料0円（最大3ヶ月）

→ 学習を継続したい生徒と、指導を継続したい講師双方の“再開”を支援します。

■対象者

2026年2月13日時点で、株式会社バンザンのサービスを利用していた小学生・中学生・高校生

（同社は同日付で全事業停止および「オンラインのメガスタ」を含む全サービス停止を公表）

■受付期間

受付開始：2026年2月16日

受付終了：2026年2月28日（予定）

※支援枠が上限に達し次第、予告なく終了する場合があります。

■お申し込み方法

生徒・保護者の方：保護者【緊急学習支援】申込フォームURL(https://forms.gle/9yeDdtn9dYmg2P7V7)より申請

講師の方：講師【緊急学習支援】申込フォームURL(https://forms.gle/PQH9t4w79YivNpxe9)より申請

■注意事項

本支援は学習継続を目的としたものであり、バンザンの契約・返金等に関する手続きの代行は行いません。

支援内容は、予告なく変更・終了となる場合があります。

「最短翌日から受講開始」は講師枠・審査状況等により前後する場合があります。

■会社概要

会社名：株式会社Teach

所在地：大阪市中央区谷町３-４-５

代表者：代表取締役 中庭 英雄

事業内容：家庭教師マッチングアプリ「Teach」の開発・運営

URL：https://t-ch.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Teach 運営事務局

E-mail：info@t-ch.co.jp