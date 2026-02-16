タイSiam Compressor Industry Co., Ltd.の社名変更

三菱電機株式会社

三菱電機株式会社は、空調冷熱機器用圧縮機の開発・製造・販売を行うタイの子会社Siam Compressor Industry Co., Ltd.（サイアム・コンプレッサー・インダストリー、以下：SCI）の社名を、2026年4月1日付で、三菱電機を冠した社名Mitsubishi Electric Siam Compressor Industry Co., Ltd.（三菱電機サイアム・コンプレッサー・インダストリー、以下：ME-SCI）へ変更します。

SCIは、タイ国内における空調冷熱機器用圧縮機の製造会社として、当社グループ会社に加え、国内外の空調機器メーカーに圧縮機を幅広く供給しています。

今回の社名変更に合わせ、SCIで製造・販売を行う製品に「Mitsubishi Electric」ブランドを冠することで、グローバルにおける市場認知度向上を図るとともに、人財獲得を進めます。

今後、市場の伸長が期待されるデータセンター向けをはじめ、多様な用途における空調冷熱機器用圧縮機の需要獲得を目指すことで、ME-SCIのグローバルでの事業拡大および、当社の空調冷熱システム事業の成長を加速します。

■社名変更内容

社名変更日：2026年4月1日

■SCI社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/361_1_810bc49cf36c3a46b6d2550f51471057.jpg?v=202602160651 ]

■三菱電機グループについて

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献します。社会・環境を豊かにしながら事業を発展させる「トレード・オン」の活動を加速させ、サステナビリティを実現します。また、デジタル基盤「Serendie(R)」を活用し、お客様から得られたデータをデジタル空間に集約・分析するとともに、グループ内が強くつながり知恵を出し合うことで、新たな価値を生み出し社会課題の解決に貢献する「循環型 デジタル・エンジニアリング」を推進しています。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2024年度の連結売上高は5 兆5,217 億円でした。詳細は、www.MitsubishiElectric.co.jp(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/)をご覧ください。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

三菱電機株式会社 リビングデジタルメディア事業本部 空調冷熱システム海外事業部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

E-mail：OAD_inquiry@nj.MitsubishiElectric.co.jp