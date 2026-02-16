【2月25日開催】kintoneのデータをWebサイトに！「こう作る」が見える初心者向けWebサイト構築セミナー

有限会社アールスリーインスティテュート

アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西松 顯、以下「当社」）は、2026年2月25日（水）、「kintone Webサイト構築入門セミナー」を当社東京営業所「gusuku Ashibinaa TOKYO」にて開催いたします。

セミナー概要

「こう作る」が見える！kintone Webサイト構築入門 -gusuku Everysiteを実演で体験-

■開催日時： 2026年2月25日（水）15:00～17:00（14:45 受付開始）

■会場： アールスリーインスティテュート 東京営業所「gusuku Ashibinaa TOKYO」（東京都千代田区大手町1丁目9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 18階）

■参加費： 無料

■定員： 20名（先着順）

■申し込み： https://mk-seminar-everysite-beginner.everysite.net/20260225-tokyo.html

開催背景

kintoneを活用する企業が増える中、顧客や取引先など社外とのデータ連携においては「何から始めればいいか分からない」といった声が多く聞かれます。

こうした背景を踏まえ、当社では初心者の方でも「画面の動きを見ながら理解できる」実演形式のセミナーを企画いたしました。難しい専門用語は最小限に、楽しみながら学べる内容で、kintoneと社外をつなぐWebサイト構築の第一歩を後押しします。

セミナーの特徴

本セミナーでは、ノーコードWebサイト構築サービス「gusuku Everysite」を用いた構築プロセスを、実際の画面をご覧いただきながら解説します。

■実演形式で直感的に理解

講師が実際に操作する画面を見ながら、「どう動くのか」「どう使えるのか」を直感的に理解できます。

■初心者の方に寄り添ったプログラム

難しい専門用語を極力使わず、「いつの間にか理解できた！」を体感できる内容です。

■質問しやすい少人数制の環境

20名限定の少人数制。対面形式のため、疑問点はその場でご質問いただけます。

■実践的な内容

顧客・取引先とつながるWebサイトの構築手順を、具体的に学べます

gusuku Everysite（グスク エブリサイト）について

このようなみなさまにおすすめ- Webサイトの制作未経験の方- お客さまや取引先と安全にkintoneのデータをやりとりできるしくみを知りたい方- 実際の操作画面を見て活用イメージをつかみたい方- 直接メンバーに質問や相談をしたい方

gusuku Everysite（グスク エブリサイト）は、情報を "見せたい形" に整えて、外部に届けられる、ノーコードのWebサイト構築サービスです。

《活用事例》

マイページ・予約申し込み管理、顧客向けサポートページ、顧客別取引ポータル、採用サイト、会社サイト、資料ダウンロードページ

アールスリーインスティテュートについて

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。

この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。

【知る】- kintone の正しい使い方や最適解を学べる「Cloud University」【支援を受ける】- kintone の業務改善に失敗しないための “道しるべ” となる「キミノマホロ」【活用する】- 日々の「面倒」を潰して、kintone の定着と改善を加速する「gusuku Customine」- kintone の運用を崩さず、情報を ”見せたい形” に整えて、外部へ届けられる「gusuku Everysite」- kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」- gusuku Customine の導入を加速する「gusuku Boostone」



これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。

会社名 ：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階

設立 ：2000年8月

代表取締役：西松 顯

コーポレートサイト ：https://www.r3it.com/

製品ポータルサイト ： https://gusuku.io/