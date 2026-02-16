Hanes × URBAN RESEARCH DOORS ブランド初の「ドット」2P S/STEEが登場

株式会社アーバンリサーチ

1901年、アメリカノースカロライナ州ウィンストンセーラムの地に誕生し「コンフォート（快適さ）」を最も大切なコンセプトとして数々の魅力あふれる製品を生み出し、多くの人々に親しまれているブランド『Hanes（ヘインズ）』今シーズンもバイヤーがこだわりぬいた2パックTEEが登場です。

「日本人の心地良さのために」をコンセプトにしたHanes(R)（ヘインズ）を象徴する、Japan Fit for HER（ジャパン フィット フォー ハー）。

5.3オンスの綿100%素材を採用しており、1枚で着用しても透けにくく、厚すぎない絶妙なバランス。

着用の当初から着慣れた風合いが味わえるガーメントウォッシュ加工をしています。

今回URBAN RESEARCH DOORSでは、ヘインズ別注初となるドットデザインを採用。ドットの大きさや並びは、何度も試行錯誤を繰り返し、 可愛くなりすぎず、大人にちょうどいい「絶妙なバランス」に仕上げました。緩やかなネックラインなど日本人女性の体形に合わせたシルエットで絶妙なフィット感を実現。ウエストをシェイプすることで女性らしく着られる形を追及しました。

カラーはドット柄をベースにした WHT×DOT / NVY×DOT の2色展開。シンプルでありながら、着心地の良さと日常使いしやすい汎用性を追求したTシャツに仕上げました。

毎日のワードローブに自然と馴染み、長く愛用できる特別なTシャツを、ぜひお楽しみください。

別注DOT 2P S/STEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-2010024/?_ga=2.264025295.295040332.1771214554-604587.1723687207)

品番：CD26210-2010024

価格：\5,170 (税込)

カラー：WHT×DOT / NVY×DOT

サイズ：ONE

ONLINE STORE

【発売日】

2026年3月6日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店

(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-2010024/?_ga=2.7757297.295040332.1771214554-604587.1723687207)