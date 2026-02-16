合格者たちのリアルな声　～わたしたちは、令和の入試でどう合格をつかんだのか～

株式会社アリカノ

大学受験向けオンライン個別指導のマナビライトは、2026年度入試で合格した受講生の「合格体験記（インタビュー動画）」ページを公開しました。

動画で語られているのは、結果の話だけではありません。どこで迷い、何を知り、何を試し、どんな練習を重ねて「大学に伝わる」まで持っていったのか、合格者自身の言葉で、そのまま残しています。

このページを、これから受験に向かう高校生と保護者の皆さまにとっての第一歩にしてほしい。

そして、令和の入試の変化の中で支援が難しくなっている学校関係者の皆さまと、一緒に前へ進める入口にしていきます。

合格者が語るのは、「特別な才能」ではなく「やり方」でした

合格者の声に共通しているのは、「最初から完璧に分かっていた」ではありません。

むしろ多くは、情報が多くて迷うところから始まり、そこから

・何を優先して、何を後回しにしたか

・何から手をつけたか

・どう書き直し、どう話し直したか

・何を続けたから、前に進めたか

を積み上げています。体験記動画は、この“やり方”が見える形で公開しています。

「未来につながる努力」に変えるために、言葉を磨き続けた

令和の入試では、探究・部活・学校行事・日々の関心など、高校生活の中の出来事が土台になります。

ただ、それを未来につなげる言葉にできなければ、大学に伝わりません。合格者たちは、ここに時間を使いました。

自分に向き合い、将来を考え直し、書類・小論文・面接で相手に伝わる形になるまで、言い方を直し続けています。動画には、そのリアルが入っています。

（体験記ページでは、例えば次のような目標の言葉とともに合格者の声を掲載しています）

「英語を活かして、着物を全世界に広めたい！」

「スポーツで自分と同じ悩みを抱える人たちを救いたい！」

「外国人労働者の声を聴き、皆が住みやすい国を作りたい！」

「誰にでも寄り添える、小学校の先生になりたい！」

「消防士になる夢を追い続ける！」

マナビライトがやっているのは、合格者の声を“研究”して次へ渡すこと

マナビライトは、合格者インタビューだけで終わらせません。

指導のプロセスや指導内容を録画し、カルテとして蓄積し、さらにAI分析も活用しながら、

・合格に届くためのポイント

・生徒が主体的に学び続けられるポイント

を読み取り、次の受験生に活かしています。

また、授業の録画やカルテが保護者にも共有されるため、家庭側も「いま何をしているか」を把握しやすくなります。家庭の会話が変わり、支え方が変わることも、マナビライトが大切にしている価値です。

学校関係者の皆さまへ：令和の入試の変化で困っているなら、ぜひ声をかけてください

入試の見られ方が変わり、求められる準備も増える一方で、学校現場が抱える負担は軽くなっていません。マナビライトは、合格者の声と指導の記録をもとに、令和の入試に向き合うための知見を蓄積しています。もし、学校として「どう支えるべきか」「どう伝えるべきか」で悩みがあるなら、ぜひご相談ください。マナビライトは、学校のカラーや現場の事情も踏まえながら、協力してまいります。

関連URL・お問い合わせ

合格体験記(インタビュー動画)：https://manabiright.com/s/taikenki/(https://manabiright.com/s/taikenki/)

学校関係者・取材等：https://manabiright.com/contact/(https://manabiright.com/contact/)

受験生・保護者のご相談：https://manabiright.com/s/consul/(https://manabiright.com/s/consul/)