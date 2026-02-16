ポールトゥウィン、急拡大するEC事業のバックオフィス戦略を解説する無料ウェビナー開催　～月間処理件数10倍を支えた運用設計プロセスを公開～

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルの課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 CEO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、2026年2月19日（木）および同年2月26日（木）に、EC事業におけるバックオフィス部門の責任者・ご担当者様を対象とした無料ウェビナー「成長期ECが“現場を回し続ける”ためのバックオフィス運営設計のコツとは？」を開催いたします。なお、参加申込者全員に、現場で活用できる業務改善のポイントをまとめた「業務改善ブック」を進呈いたします。

本ウェビナー開催の背景

国内EC市場の拡大に伴い、受注処理や決済対応、カスタマーサポート、不正チェックなどのバックオフィス業務の負荷が増大し、現場の処理能力が事業成長のボトルネックとなりつつあります。人員増強による対応が進む一方で、教育・定着の負担や業務の属人化、判断基準の不統一による品質ばらつきなど、運営体制の課題が顕在化しています。

ポールトゥウィンでは、こうした課題を「人手不足」ではなく「運用設計の不足」と捉え、標準化やKPI設計、運用フロー整備など、仕組みとして安定稼働する体制構築が重要だと考えています。本ウェビナーでは、成長期ECに共通する構造課題を整理し、バックオフィス業務を“回り続ける仕組み”へと転換するための具体的な設計ポイントを、実践事例とともに解説します。

開催概要

名 称：無料ウェビナー「成長期ECが“現場を回し続ける”ためのバックオフィス運営設計のコツとは？」

日 時：

・2026年2月19日（木）12:00～12:30

・2026年2月26日（木）12:00～12:30（アーカイブ配信）

形 式：オンライン（FanGrowthウェビナー）

参加費：無料（事前登録制）

申込特典：業務改善ブックを進呈

詳細・申込：https://www.fangrowth.biz/cs_event/20260219_ptw?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=cs_event_20260216&utm_content=20260219_ptw(https://www.fangrowth.biz/cs_event/20260219_ptw?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=cs_event_20260216&utm_content=20260219_ptw)

■ウェビナー内容

『成長期ECが“現場を回し続ける”ためのバックオフィス運営設計のコツとは？』

本ウェビナーでは、月間処理件数が短期間で約10倍に拡大したEC事業者の支援事例をもとに、事業拡大期におけるバックオフィス運営体制の構築プロセスを解説します。現状業務の可視化からプロセス再設計、標準化、チーム体制の整備までを段階的に実施し、対応件数の増加と品質維持を両立した取り組みを紹介します。

また、単なる業務代行に留まらず、KPI設計や改善提案までを一気通貫で支援するポールトゥウィンの「運用設計型支援」の考え方と実践ポイントを、再現性のある形でお伝えします。

■登壇者

ポールトゥウィン株式会社

カスタマーエクスペリエンス事業部

モニタリングサービスグループマネージャー

中野 駿

大手IT企業でのCS体制構築や審査業務マネジメントを経て2019年にポールトゥウィンへ入社。現在は、モニタリングサービスグループマネージャーとして、不正対策領域を中心に、運用品質向上および業務改善支援を推進する。

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

