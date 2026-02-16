『DOG LOVERS PRESS』特別編纂ムック。表紙イラストは人気イラストレーターのumaoさん描き下ろし！　子どもと大人もいっしょになって考える、犬の本。『with DOGS』2月24日発売

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、親子向け教育ムック『with DOGS』の発行をお知らせいたします。

【Amazon】『with DOGS』 https://www.amazon.co.jp/dp/4197105762(https://www.amazon.co.jp/dp/4197105762)

■『with DOGS』の大テーマは「子どもと一緒に考えよう！いのちの話」

表１：人気イラストレーターのumaoさん描き下ろし表４：愛犬ご家族モデルの撮り下ろし

【メディア情報】

誌名：with DOGS

体裁：A4正寸、フルカラー、100P

定価：1,870円

発行：株式会社徳間書店

編集長：小出健太郎

発売日：2026年2月24日(火)

【公式Instagram】

各種キャンペーン展開や読者モデルも募集中！撮影アザーカットなども随時公開！

https://www.instagram.com/dogloverspress_official/

■『with DOGS』のコンセプト

犬との豊かな暮らしを発信する『DOG LOVERS PRESS』特別編纂で贈る。

子どもたちの心に“思いやり”や“やさしさ”を育むことを目的とした、

親子で楽しめる新しいかたちの教育ムック本をお届けします。



誌面はイラストを豊富に用い、小学生も楽しめるデザインに。

小学校低学年の子どもは大人や親が主体となって読み、

小学校高学年以降は子どもも主体となって読み進められるつくりにしています。

ぜひ、子どもも大人もいっしょになって、ページをめくってみてください。

人と犬の絆の歴史や、犬の個性や犬との接し方、犬のきもちなどを楽しく学べます！



総監修は、都内で15院の動物病院を展開する

『小滝橋動物病院グループ』創業者・獣医師の中村泰治氏が担当。

社会課題にもやさしく触れながら、犬と人がともに幸せに生きる未来を描きます。



～Contents～

■表１からはじまる子ども向け誌面企画

・人と犬の絆の歴史

・犬はスーパーマン

・犬はどこからやってくる？

・犬はどんな飼い主さんをすきになる？

・犬“ギャップ”図鑑／イラスト：長友心平

・絵本「ともに 生きる」／イラスト：サイトウマサミツ

犬“ギャップ”図鑑／イラスト：長友心平＊LEARN EMPATHY FOR DOGS.

・キミが ボクの すべてなんだ

・やっつけたいから かむんじゃない

・だっこなんて キライだ

・ボクは イヌ キミは ヒト

イラスト：umao■表４からはじまる大人向け誌面企画

・犬がいてくれるから-- 。

・［対談］小野千恵子×中村泰治

犬と交流する機会を、子どもたちに

・読んだら親子で話そう 犬の本

・本誌『with DOGS』監修者たちが語る 犬の素晴らしさ

・『小滝橋動物病院グループ』とは？

・この本を手にとってくださった皆様へ

■特別編纂を担当した『DOG LOVERS PRESS』とは？

犬がいてくれるから-- 。ライフスタイルを軸に、犬との日々をもっと豊かにするヒントをたっぷり届けていきます！メディアコンセプトは、“最高の相棒と、最高の人生を”。 ドッグラバーズが、もっと自由に、もっと自分らしく、犬との暮らしを楽しめるように！

『DOG LOVERS PRESS』は、単なる犬メディアにとどまらない、ライフスタイル提案型メディアとして創刊しました。ステキさ・品格・信頼性・話題性を重視し、愛犬家取材からグッとくるアイテムやスポットの紹介、犬と共に生きるうえで知ってほしいことや楽しんでほしいことなどを、ライフスタイル感あふれるステキな誌面で展開します。『DOG LOVERS PRESS』は、同じ思いの人たちを巻き込みながら、コミュニティフラッグメディアになることを目指します。そして、全国各地のドッグラバーズに向けてさまざまなエンターテインメントコンテンツを提案していきます！！

『DOG LOVERS PRESS』Vol.001、Vol.002も絶賛発売中！創刊号の表紙は小野伸二さん、小野千恵子さん＆愛犬・ラウエ、ローム。Vol.002の表紙は、浅野忠信さん＆愛犬・おはぎ。

【Amazon】

●創刊号 https://www.amazon.co.jp/dp/4197105665/

●Vol.002 https://www.amazon.co.jp/dp/4197105738/

■『with DOGS』に関する企業・団体・読者のお問い合わせ先

株式会社徳間書店『DOG LOVERS PRESS』編集部

dlp_info@shoten.tokuma.com

■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★を＠に変えてお送りください）