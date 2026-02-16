Vans　AUTHENTIC　EXCLUSIVEモデルをURBAN RESEARCH DOORSより発売

株式会社アーバンリサーチ

スケートシーンのみならずカジュアルシーンでも活躍し、幅広い世代から愛される「Vans」。

中でも代表的なモデルである 「AUTHENTIC」のURBAN RESEARCH DOORS限定モデルが登場。

今回リリースする限定モデルはブラウン、ブラックのCAW柄。遊び心がありながら落ち着いた配色に仕上がっています。

国内ではURBAN RESEARCH DOORSのみ取り扱いの限定モデルです。

スタイリングのアクセントになる一足を取り入れてみてはいかがでしょうか。

Vans EXCLUSIVE AUTHENTIC(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170107/?_ga=2.96384607.295040332.1771214554-604587.1723687207)

品番：CD26110-1170107

価格：7,700円 (税込)

カラー：COW PRINT

サイズ： 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29

【一般発売日】

2025年2月14日(土) ※沖縄地域店舗は発売日が遅延いたします

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

アーバンリサーチ オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170107/?_ga=2.75405905.295040332.1771214554-604587.1723687207)