UHTミルク市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月10に「UHTミルク市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。UHTミルクに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
UHTミルク市場の概要
UHTミルク市場に関する当社の調査レポートによると、UHTミルク市場規模は 2035 年に約 2409 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の UHTミルク市場規模は約 1467 億米ドルとなっています。UHTミルクに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 4.79% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスのアナリストによると、UHTミルク市場シェアの拡大は、都市化の進展とライフスタイルの変化によるものです。世界銀行の報告によると、現在40億人以上が都市部に居住しており、UHTミルクを含む、すぐに食べられる便利な食品への需要が高まっています。さらに、UHTミルクは常温で長期保存できるため、腐敗のリスクが低く、冷蔵保存の必要がないという利点もあります。
UHTミルクに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-uht-milk-market/115844
UHTミルクに関する市場調査によると、流通チャネルと現代的な小売ネットワークの急速な拡大、栄養強化と機能性製品の開発への投資増加、そして健康志向のニッチな消費者を対象とした植物由来のUHT代替品の登場により、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、UHTミルクの生産には特殊な設備、多層包装、無菌システムが必要となるため、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。こうしたコストは、生乳や地元の量り売りミルクに比べて小売価格の上昇につながる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341958/images/bodyimage1】
UHTミルク市場セグメンテーションの傾向分析
UHTミルク市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、UHTミルクの市場調査は、消費者層別、製品タイプ別、流通チャネル別、脂肪含有量別、包装形態別、エンドユーザーアプリケーション別と地域に分割別されています。
UHTミルク市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-115844
消費者層別に基づいて、UHTミルク市場はさらに、お子様連れのご家族、健康志向の大人、高齢者人口、その他に分割されています。このうち、お子様連れのご家族は、子どもたちのミルク消費量が多く安定していること、そして安全で衛生的、かつ長期保存可能な製品への嗜好が高まっていることから、予測期間中に市場シェアの50%を占めると予測されています。さらに、多忙な都市生活を送る家族のライフスタイルとの親和性の高さや、子ども向けに栄養強化されたりフレーバーが加えられたりしたミルクの種類が増えていることも、市場の成長を後押ししています。
UHTミルクの地域市場の見通し
UHTミルク市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域の市場は36.2%を占め、予測期間中に12.0%という急速な成長を遂げると予想されています。これは、急速な都市化とライフスタイルの変化、保存可能で便利な乳製品への高い需要、そして中国、インド、東南アジアにおける購買力の向上によるものです。さらに、電子商取引、コンビニエンスストア、スーパーマーケットの急速な拡大、そして栄養強化、フレーバー付き、オーガニックのUHTミルクの開発への投資増加も、この地域の市場成長を後押ししています。
