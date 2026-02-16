「カンパイPASS」で千葉の飲食店と地域を元気に！ ファーストゴール支援額300万円を達成、プロジェクト実施が決定
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、千葉県内の飲食店と地域を盛り上げる「カンパイPASS」プロジェクトのクラウドファンディングを実施しております。2026年２月13日に、ファーストゴールである支援額300万円を達成し、プロジェクトの実施が決定いたしました。参加飲食店は8エリアで278店舗となり、支援者数も100人を超えております。現在はネクストゴールである支援額500万円の達成を目指し、引き続きご支援を募っております。
クラウドファンディング実施期間：2026年1月7日(水)～2月27日(金)
カンパイPASS有効期間：2026年4月1日(水)～5月31日(日)
■応援はこちらから！
https://readyfor.jp/projects/kanpai-pass
■使えるお店は？
https://chiicomi.com/press/2068883/
千葉／津田沼／船橋／市川・本八幡／柏／松戸／成田／八千代・勝田台の8エリアから、様々なジャンルの店舗にご参加いただいております。魚民や目利きの銀次、山内農場などを展開するモンテローザグループ、田所商店など有名店舗も参加が決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341984/images/bodyimage1】
左上から右回りに、焼酎Bar 世海（津田沼エリア）、テキサス 八千代台店（八千代・勝田台エリア）、九州の旨かもん旨か酒 くすお 柏店（柏エリア）、焼肉あがり（松戸エリア）※一例
250店舗以上の参加店舗の情報をGoogleマップ上で閲覧できます！
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wj647Ut0yLun2fYqlfJCck2EdLo4xhQ&ll=35.77079470258547%2C140.15847924817464&z=10
■地域新聞社とは
地域新聞社は、「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」ことを使命として、千葉県を中心に茨城県の一部エリアで地域密着型メディア事業を展開しています。フリーペーパー『ちいき新聞』は1984年の創刊以来、毎週1軒1軒手配りでポストに配布。現在は、エリアを40版（※）に分けて約174万世帯へ地域密着の情報をお届けしています。
（※）千葉県… 39版、茨城県…1版で発行
1.千葉の飲食店を盛り上げたい！ 地域と飲食店を元気にする「カンパイPASS」とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341984/images/bodyimage2】
新型コロナウイルスの流行以降、千葉県の飲食店は苦しい状況下にあります。そこで、これまで「地域の人・店舗・企業をつなぎ、活気ある経済圏を生み出すこと」を目指してきた地域新聞社は、読者や地域の皆さまにも喜んでいただきながら飲食店を盛り上げる「カンパイPASS」の制作に挑戦します。
「カンパイPASS」は、参加飲食店で提示すると、アルコールを含むドリンク1杯が無料になるパスポート。1枚で2名様まで利用でき、有効期間は2カ月間。期間中は何度でも使用可能です。対象エリアは千葉県内の主要8エリア（※）。読者の皆さんが通勤や通学で慣れ親しんだエリアを中心に選ばれており、「行ったことがなかったお店に出合える」「応援したい店に通うきっかけができる」そんな未来が詰まったパスポートです。さらに今回は、パスポートだけでなく、「読んで楽しく、行動したくなる」公式ガイドブックも制作します。
※対象8エリア：千葉／津田沼／船橋／市川・本八幡／柏／松戸／成田／八千代・勝田台
「カンパイPASS」利用の流れ
(1)注文時に「カンパイPASS」を提示ください。
(2)各店舗より指定されたドリンクをお選びください。
クラウドファンディング実施期間：2026年1月7日(水)～2月27日(金)
カンパイPASS有効期間：2026年4月1日(水)～5月31日(日)
■応援はこちらから！
https://readyfor.jp/projects/kanpai-pass
■使えるお店は？
https://chiicomi.com/press/2068883/
千葉／津田沼／船橋／市川・本八幡／柏／松戸／成田／八千代・勝田台の8エリアから、様々なジャンルの店舗にご参加いただいております。魚民や目利きの銀次、山内農場などを展開するモンテローザグループ、田所商店など有名店舗も参加が決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341984/images/bodyimage1】
左上から右回りに、焼酎Bar 世海（津田沼エリア）、テキサス 八千代台店（八千代・勝田台エリア）、九州の旨かもん旨か酒 くすお 柏店（柏エリア）、焼肉あがり（松戸エリア）※一例
250店舗以上の参加店舗の情報をGoogleマップ上で閲覧できます！
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wj647Ut0yLun2fYqlfJCck2EdLo4xhQ&ll=35.77079470258547%2C140.15847924817464&z=10
■地域新聞社とは
地域新聞社は、「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」ことを使命として、千葉県を中心に茨城県の一部エリアで地域密着型メディア事業を展開しています。フリーペーパー『ちいき新聞』は1984年の創刊以来、毎週1軒1軒手配りでポストに配布。現在は、エリアを40版（※）に分けて約174万世帯へ地域密着の情報をお届けしています。
（※）千葉県… 39版、茨城県…1版で発行
1.千葉の飲食店を盛り上げたい！ 地域と飲食店を元気にする「カンパイPASS」とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341984/images/bodyimage2】
新型コロナウイルスの流行以降、千葉県の飲食店は苦しい状況下にあります。そこで、これまで「地域の人・店舗・企業をつなぎ、活気ある経済圏を生み出すこと」を目指してきた地域新聞社は、読者や地域の皆さまにも喜んでいただきながら飲食店を盛り上げる「カンパイPASS」の制作に挑戦します。
「カンパイPASS」は、参加飲食店で提示すると、アルコールを含むドリンク1杯が無料になるパスポート。1枚で2名様まで利用でき、有効期間は2カ月間。期間中は何度でも使用可能です。対象エリアは千葉県内の主要8エリア（※）。読者の皆さんが通勤や通学で慣れ親しんだエリアを中心に選ばれており、「行ったことがなかったお店に出合える」「応援したい店に通うきっかけができる」そんな未来が詰まったパスポートです。さらに今回は、パスポートだけでなく、「読んで楽しく、行動したくなる」公式ガイドブックも制作します。
※対象8エリア：千葉／津田沼／船橋／市川・本八幡／柏／松戸／成田／八千代・勝田台
「カンパイPASS」利用の流れ
(1)注文時に「カンパイPASS」を提示ください。
(2)各店舗より指定されたドリンクをお選びください。