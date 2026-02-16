株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、株式会社JPX総研が算出する、新興企業の成長性に着目した新指数「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定されましたので、お知らせいたします。

「JPXスタートアップ急成長100指数（JPX Startup 100）」は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される株価指数です。東証グロース市場に上場する銘柄および東証グロース市場からの市場変更後一定期間の銘柄を対象に、売上高成長率（前期比20％以上）または時価総額成長率（1年または半年前比で倍増）のいずれかの条件を満たす銘柄を抽出し、そのうち時価総額が大きい順に100銘柄で構成される点が特徴です。詳細は下記をご覧ください。https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.htmlジーニーは本選定を大きな責務と受け止め、マーケティングテクノロジーカンパニーとして、企業の収益拡大・生産性向上を支援するソリューション開発に注力してまいります。「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurposeの実現に向け、持続的な成長と企業価値の向上に邁進する所存です。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/