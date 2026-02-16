フリーズドライ食品の製造・販売を手がける株式会社コスモス食品（本社：兵庫県三田市、CEO：圓井康輔 以下コスモス食品）は、2026年2月19日（木）～2月26日（木）までの8日間、玉ねぎのコクが味わえるフリーズドライスープ『うんと健康 AWATAMAオニオンスープ（以下、AWATAMAオニオンスープ 読み：アワタマ）』を主役に、レストランでもご自宅でもお楽しみいただける特別企画を開催します。

期間中、東京都港区・虎ノ門ヒルズで開催される「Toranomon Hills Bar Hopping ～飲んで食べて美食巡り～」（以下、Toranomon Hills Bar Hopping 読み：バルホッピング）にて、AWATAMAオニオンスープを使用したバルホッピング限定メニューを館内のレストラン3店舗で展開。各店舗のシェフがAWATAMAオニオンスープの旨みとコクを引き出した、この期間だけのオリジナルメニューを提供します。さらに、コスモス食品公式オンラインショップ（コスモスパークオンラインショップ：https://www.cosmosfoods.jp/）では、AWATAMAオニオンスープの対象商品をご購入いただいた方全員に、コスモス食品のお味噌汁やスープなど人気商品を1食プレゼントするキャンペーンも開催。シェフ渾身の一皿からご家庭で楽しめる一杯まで、AWATAMAオニオンスープの旨みで、日常にちょっとしたパワーと元気をお届けする特別な8日間をお届けします。

シェフが考案！AWATAMAオニオンスープを使ったバルホッピングメニュー

■あめいろ玉ねぎとずわい蟹のガーリックトースト

AWATAMAオニオンスープを使った卵液に漬けて焼いた、ふわふわ食感のバゲット。さらに、チーズと自家製ミートソースを和えたずわい蟹をのせて焼き上げられ、AWATAMAオニオンスープの甘味が引き立つ贅沢な味わいに仕上がっている。提供店舗名：スペインバル ジローナ／森タワー4Fhttps://www.toranomonhills.com/gourmet_shops/0007.html

■おつまみオニオントースト

AWATAMAオニオンスープの粉末とバター、チーズをまぶして焼き上げたトーストに、仕上げのオニオンフライとバジル、ブラックペッパーを効かせたメニュー。シンプルな見た目ながら、玉ねぎの風味が口いっぱいに広がる。提供店舗名：Btaps／ビジネスタワーB1Fhttps://www.toranomonhills.com/gourmet_shops/5610.html

■あわたまメンチカツ

メンチのタネに削ったAWATAMAオニオンスープを入れてコクをプラス。さらに上から粉末のAWATAMAオニオンスープを振りかけて、飛騨牛100％の旨みが引き立つメンチカツに。提供店舗名：W TORANOMON／ステーションタワーB1Fhttps://www.toranomonhills.com/gourmet_shops/3598.html

■Toranomon Hills Bar Hoppingについて

虎ノ門ヒルズ内の予約困難な名店や話題の新店の美食を、1,000円から気軽に楽しめる食べ歩きイベントです。今回は初参加の10店舗を含む、過去最多となる74店舗が参加。各店舗が人気のフード・スイーツとドリンクを組み合わせた「ホッピングセット」約100種類を、通常よりもお得な価格で提供します。期間中は、1,000円、2,000円、3,000円の手頃な価格帯で多彩なセットメニューを展開。スタンプラリー形式で複数店舗を巡ることができ、スタンプを集めると虎ノ門ヒルズ内店舗のお食事券などが当たる抽選企画にも参加できる。全店舗が屋内でつながっているため、寒い冬でも快適に楽しめるのも特長です。[開催概要]イベント名：「Toranomon Hills Bar Hopping ～飲んで食べて美食巡り～」 ※読み方は「バルホッピング」日程 ：2026年2月19日（木）～26日（木）※8日間受付時間 ：平日 17:00～23:00／土日祝 15:00～営業終了 ※カフェ・食物販店舗：平日 15:00～営業終了／土日祝 11:00～営業終了対象 ：74店舗（虎ノ門ヒルズ4棟）参加費 ：500円 ※ヒルズベネフィットマーク提示で無料受付場所 ：ステーションタワー B2F、ビジネスタワー 2F参加方法 ：受付または参加店舗店頭にて参加費を支払い、スタンプラリー台紙（参加証）と冊子を受け取り、各店舗でスタンプラリー台紙（参加証）を提示することでホッピングセットを注文可能。特設サイト： https://www.toranomonhills.com/events/2026/01/0227.html

AWATAMAオニオンスープご購入で人気商品が貰える、嬉しいキャンペーン

コスモス食品公式オンラインショップ（コスモスパークオンラインショップ：https://www.cosmosfoods.jp/）では、期間中にAWATAMAオニオンスープの対象商品をご購入いただいた方全員に、コスモス食品のお味噌汁やスープなどの人気商品を1食プレゼントするキャンペーンを実施。日頃のご愛顧への感謝を込めて、AWATAMAオニオンスープの魅力をさらにお楽しみいただけるキャンペーンとなっています。ぜひこの機会に、コスモス食品こだわりの味わいをご自宅でもお試しください。[開催概要]キャンペーン名：「ご縁に感謝！AWATAMAオニオンスープ購入で人気商品を1食プレゼント」開催期間 ：2026年2月19日（木）正午～2月26日（木）午前11:59対象商品 ：AWATAMAオニオンスープ（10食）、AWATAMAオニオンスープ（20食） ※ご注文者様と送付先住所が同じ場合に限ります。プレゼント商品：コスモス食品のお味噌汁やスープ各種からランダムで1食特設サイト ：https://www.cosmosfoods.jp/

「うんと健康 AWATAMAオニオンスープ」について

AWATAMAオニオンスープは、国産玉ねぎをじっくり飴色になるまで炒め、甘みとコクを最大限に引き出したフリーズドライスープです。厳選されたスパイスが織り成す豊かな味わいと、スパイシーな爽快感は、ひと口ごとに満足感を感じられる味わいとしてご好評をいただいています。1食あたりに約半個分の炒め玉ねぎが詰まっており、そのまま飲んでも、料理に使っても、ひと工夫で表情が変わるAWATAMAオニオンスープは、日常の食シーンに自然と広がっています。

《ご家庭でも楽しめる！アレンジレシピ》AWATAMAオニオンスープの濃厚な玉ねぎの旨みで、いつものレシピを手軽にワンランクアップ。コクと深みのある味わいを実現します。■ゴロっとした具材のワンパンAWATAMAナポリタン

材料（1人分）・スパゲティ…80g・ソーセージ…3本・ピーマン…1個・しいたけ…1個・オリーブオイル…大さじ1・水…400ml・AWATAMAオニオンスープ…1個・ケチャップ…大さじ2・粉チーズ…仕上げに適量①ピーマンは縦半分に切って種とわたを取り除き、一口大に切る。しいたけは石づきを切って、４等分に切る。ソーセージは斜めに切り込みを細かく入れる。②フライパンに油を熱し、しいたけを炒める。水を加え、スパゲティを半分に折り入れて混ぜる。混ぜながらスパゲティの表示時間通りゆでる。③ピーマン、ソーセージ、AWATAMAオニオンスープを加え、混ぜながら強めの中火で汁気をとばして煮詰める。

■会社概要株式会社コスモス食品設立：1969年（昭和44年）12月代表者名：圓井康輔事業内容：フリーズドライ食品の製造・販売株式会社コスモス食品は1969年に兵庫県三田（さんだ）市で設立。「宇宙・自然の恵みを宇宙・自然の力で活かす（全活循環）」を企業理念にフリーズドライ食品の製造を行っています。多くのエネルギーを必要とするフリーズドライ技術を活用する中で、地球にも優しい食品づくりをするために、工場のシステムの見直しや排熱の再利用、太陽熱・水の循環活用、真空凍結乾燥機の研究など、エネルギーの効率化を図り、生産過程で発生するCO2排出量の削減にも取り組むことでエネルギーの循環も実践しています。https://www.cosmosfoods.co.jp/《コスモス食品のフリーズドライ製法》コスモス食品のフリーズドライ製法は商品への熱の影響を考え真空凍結乾燥を行うことで、素材の味や香り、色や栄養素をできる限り損なわせないことを意識しながら製造しています。お湯をかけるだけの簡単調理で本格的な美味しさを味わえますので、日々のお食事シーンだけでなく、キャンプやアウトドア、もしもの時のローリングストックなどにもお勧めです。