日立・勝田・水戸からおトクに熱海へ！臨時特急「常磐熱海」利用の特典付き旅行商品を発売、約6時間の熱海旅へ／3月7日出発限定

１ 旅行商品の概要

商品名：～潮風と湯けむりに誘われて～直通臨時特急「常磐熱海」で行く熱海フリープラン

出発日：2026年3月7日（土）

日数：日帰り

旅行代金：大人1名様（小学生1名様）12,000円（7,000円）

最少催行人員：8名

２ ツアーポイント

（1）特急「常磐熱海」に往復乗車常磐熱海（イメージ）※車体カラーは変更になる場合があります。

特急「常磐熱海」は、常磐線の日立駅から東海道線の熱海駅までを直通で結ぶ臨時列車です。日立駅から熱海駅まで直通する臨時列車の運転は今回が初運行となります。

1日限りの特別運転となる本列車では、ロングランの列車旅をのんびりと楽しみながら、人気観光地・熱海へダイレクトにアクセスできます。

運転日当日は、開業100周年イヤーを迎える熱海駅にて、ご当地キャラクター「あつお」や「熱海まめっこ」による一日駅長のお出迎えをが実施されるほか、熱海市長による歓迎や各種イベントの開催も予定されており、到着時から熱海の魅力を感じていただけます。

※詳細はJR東日本サイト(https://media.jreast.co.jp/articles/5725)よりご確認ください。

３ 申込方法

（2）ツアー限定特典- 「ラスカ熱海」お買物券熱海や伊豆の名産品のお買い物にご利用いただける、1,000円分のお買物券付きです。※お買物券は使用にならない場合でも返金はいたしかねます。※ご利用金額が券面額未満の場合でもお釣りは出ません。※上記特典は旅行代金に含まれます。- 東海バスフリーきっぷ「熱海1日券」熱海市内を運行する東海バスの路線バスが、1日乗り放題となる便利なフリーきっぷです。熱海エリアの観光施設や名所めぐりを、気軽にお楽しみいただけます。さらに、フリーきっぷの提示で市内14施設にて割引特典もご利用可能です。観光もグルメも、おトクに巡ることができます。※詳細は東海バスホームページ(https://www.tokaibus.jp/rosen/yu_yu_bus.html#atami_1daypass)をご確認ください。※熱海1日券の引換券は東海バス熱海駅前案内所(熱海第一ビル1階)でお引き換えいただけます。※熱海1日券は、未引換・未使用の場合でも返金はいたしかねます。

「日本の旅、鉄道の旅」サイトにてインターネット限定で発売中です。

詳細を見る :https://www.jrview-travel.com/reserve/travelItem/detail?courseNo=25B0328

