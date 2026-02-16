全国の小中学生2,700人を対象にした「将来就きたい職業」と「憧れの人」に関する調査

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）は、この度、日本全国の小中学生2,700人（各学年男女150人ずつ）を対象に、「将来就きたい職業」と「憧れの人」に関する調査を実施しました。「将来就きたい職業」は単一選択式、「憧れの人」は単一自由回答式とし、それぞれ回答を収集しました。

＜調査結果のまとめ＞

- 小中学生の「将来就きたい職業」の1位は、男子が「野球選手」、女子が「パティシエ」- 「野球選手」は、2年連続で、小中学生男子の「将来就きたい職業」の1位に- 「パティシエ」は、7年連続で、小中学生女子の「将来就きたい職業」の1位に- 小中学生の「憧れの人」の1位は、男子が「大谷翔平」、女子が「母親」

＜掲載データ＞

- 小中学生の「将来就きたい職業」ランキング トップ10（男女別）- 小学生の「将来就きたい職業」ランキング トップ10（男女別）- 中学生の「将来就きたい職業」ランキング トップ10（男女別）- 小中学生の「憧れの人」ランキング トップ10（男女別）

【調査結果の詳細】

1. 小中学生の「将来就きたい職業」

全国の小中学生2,700人（男子1,350人・女子1,350人）に対し、「あなたは、大人になったらどのような職業に就きたいですか？」と質問したところ、男子の1位は「野球選手」（7.8%）、女子の1位は「パティシエ（お菓子職人）」（12.3%）でした。「野球選手」は、昨年、5年ぶりに小中学生男子の「将来就きたい職業」の1位になりましたが、今回の調査で昨年に続き2年連続で1位となりました。「パティシエ（お菓子職人）」は、7年連続で小中学生女子の「将来就きたい職業」の1位に選ばれました。

【小中学生の男子が「野球選手」という職業に就きたい理由（トップ3）】

野球が好きだから（36.4%）、かっこいいから（10.7%）、給料が良い・稼げそうだから（10.0%）

【小中学生の女子が「パティシエ」という職業に就きたい理由（トップ3）】

お菓子・ケーキ（作り）が好きだから（65.2%）、楽しそう・面白そうだから（8.2%）、料理が好きだから（5.9%）

2. 小中学生の「憧れの人」

全国の小中学生2,700人（男子1,350人・女子1,350人）に対し、「あなたの憧れの人は誰ですか？」と質問したところ、男子の1位は「大谷翔平」（10.4%）、女子の1位は「母親」（9.8%）でした。「大谷翔平」は、女子の「憧れの人」としても3位に選ばれており、男女を問わず、子どもの間での人気が高いことが明らかになりました。

＜小中学生の「将来就きたい職業」ランキング トップ10（男女別）＞



※小学生と中学生でサンプル数が異なるため、集計値をウェイトバックしています（小学生：男女各900人、中学生：男女各450人）

※2025年の調査とはサンプル数が異なるため、2025年の順位は参考となります（2025年のサンプル数は男女各900人）

＜小学生の「将来就きたい職業」ランキング トップ10（男女別）＞



＜中学生の「将来就きたい職業」ランキング トップ10（男女別）＞

＜小中学生の「憧れの人」ランキング トップ10（男女別）＞

【調査概要】

調査対象：日本全国の小中学生の男女2,700人（各学年男女150人ずつ）

調査方法：インターネット調査

調査実施期間：2025年12月2日～12月16日

実査委託先：株式会社ネオマーケティング

アデコ株式会社について

アデコ株式会社は、世界60の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダー、The Adecco Groupの日本における主な法人のひとつです。コンサルテーションを通じ、すべての働く人々のキャリア形成を支援すると同時に、人財派遣、人財紹介・転職支援、アウトソーシング、コンサルティングをはじめ、企業の多岐にわたる業務を最適化するソリューションを提供しています。

アデコ株式会社は、Adecco Groupのパーパスである「Making the Future Work for Everyone」の実現を目指し、さらなるサービスの強化に取り組んでいます。当社に関するより詳しい情報は公式サイトをご覧ください。https://www.adeccogroup.jp/