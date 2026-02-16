2026年3月3日（火）リニューアルオープン！『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』

写真拡大 (全9枚)

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）は、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上展望台ラウンジ『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』（クロッシングビュー＆ルーフトップラウンジマグエイト）の改装を終え、2026年3月3日（火）にリニューアルオープンします。このオープンを記念して、渋谷の象徴である忠犬ハチ公のイラストが描かれたオリジナル・オペラグラス「ハチ公ルックマン」を発売いたします。




改装には約2か月間をかけ、動線の改善や手洗いおよび厨房機能の強化を行い、お客様をよりスムーズに受け入れる体制を整えました。新しい試みとして、日本の古き良き忠犬物語がいつまでも語り継がれていくことを願い、オペラグラスを製作、紙製折り畳み式双眼鏡「ハチ公ルックマン」として3月3日（火）より発売いたします。



『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』は、1日最大50万人が通行する世界最大級の「渋谷スクランブル交差点」を眼下に一望でき、夕方から夜にかけては渋谷の昼と夜の異なった景色が楽しめる展望台ラウンジです。天空カメラにスマホを繋げて交差点を背景にドローン撮影したかのようなセルフィー撮影ができるサービス「ドローンフォト」、雨の日でも気にならない室内ラウンジは改装前と変わらずご利用いただけます。



＜リニューアルオープン概要＞


オープン日：2026年3月3日（火）


名称：CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8


（クロッシングビュー＆ルーフトップラウンジマグエイト）


用途：屋上展望台ラウンジ


所在地：東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109屋上（RF）


入場料：1,800円（1ドリンク付き）※現金使用不可


　　　　※同伴の6才以下のお子様は入場無料


営業時間：10:00～22:00（最終入場 21:30）



＜紙製折り畳み式双眼鏡　ハチ公ルックマン＞


屋上展望台ラウンジオープンを記念して発売するオリジナル・オペラグラスです。


ハチ公と上野教授のストーリーをリアルに落とし込んだだけでなく、昭和初期の渋谷駅の雰囲気や、


当時の車両の色味等リサーチを重ね、白根記念渋谷区郷土博物館・文学館様ご協力のもとこだわり抜いて仕上げました。


オリジナル仕様として、ハチ公と上野教授の絆を赤い糸に見立てた紐が付属します。


本商品は、約25gと軽量でコンパクトながら、本体を軽く押すことでピント調節も可能です。


レンズ製造・印刷・組み立てを全て日本で行っております。



『CROSSING VIEW & ROOFTOP LOUNGE MAG8』でしか買うことができない


オリジナル・オペラグラスは渋谷観光の思い出となる1品です。



商品名：紙製折り畳み式双眼鏡　ハチ公ルックマン


価格：1,500円


サイズ：10cm×9cm※折りたたみ時


倍率：約3倍


発売開始：2026年3月3日（火）


デザイン・製造：株式会社ドルフィンズ





ハチ公ルックマン使用イメージ

ハチ公ルックマン

ハチ公ルックマン折りたたみ時


＜ドローンフォト＞


天空カメラにスマホを繋げてスクランブル交差点と記念撮影できます。


渋谷スクランブル交差点を背景に、ドローンで撮影したかのようなダイナミックなセルフィーを簡単撮影できるサービスです。


撮影：1回 1,500円（150秒）



ドローンフォトで撮影（昼）

ドローンフォトで撮影（夜）


＜室内ラウンジ＞


雨天時でも、雨に濡れることなく渋谷スクランブル交差点を眼下に渋谷の風景をご覧いただける室内ラウンジです。


室内ラウンジでは、日本文化を体験できるお客様参加型イベントを毎月開催します。



室内ラウンジ


＜ドリンク・軽食＞



入場料金に1ドリンク（ソフトドリンク、またはアルコール飲料）の料金が含まれています。


ドリンク類の追加オーダーは、下記料金にてご利用いただけます。


●ソフトドリンク　500円～


●アルコール類　800円～


●軽食　500円～


※季節に応じてメニュー／料金が変更になる場合があります。



メロンソーダ：500円


ポップコーン：500円





※全て税込み価格


※LOOKMAN（ルックマン）は株式会社ドルフィンズの登録商標です。


※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。