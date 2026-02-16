旧青戸中学校を売却します
南九州市
- 所在地：南九州市頴娃町上別府4864番9
- 地目等：土地6筆（学校敷地）土地面積合計37,687.00平方メートル建物15棟（校舎・屋内運動場等）延床面積3,703.41平方メートル
- 法令等に基づく土地の制限等：都市計画区域内（無指定）（建ぺい率70％，容積率400％）
- 一次審査会（書類審査）：令和8年8月19日（水曜日）
南九州市 財政課 管財係
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p9-NatlEfkk ]
南九州市企画課
閉校となった旧青戸中学校（土地・建物等）の有効活用を図り、地域の活性化や市の健全な財政運営を図るため、条件付き一般競争入札により募集します。
貸付対象施設の概要- 施設名：旧青戸中学校（平成31年3月閉校）
スケジュール- 入札参加の受付期限：令和8年7月10日（金）まで
その他、詳しくは、市ホームページをご覧ください。
旧青戸中学校を条件付き一般競争入札により売却します(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/gyoseijoho/gyozaisei/1/3_1/10887.html)
お問い合わせ先
