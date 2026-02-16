「YOKAI EXPO 2026」会場パンフレット公開　2026年2月22日（日）香川県・小豆島

小豆島ヘルシーランド株式会社

小豆島観光協会／妖怪美術館（館長：柳生忠平）は、2026年2月22日（日）香川県・小豆島で開催する「YOKAI EXPO 2026」の会場配布用パンフレットを公開します。「YOKAI EXPO 2026」は、「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベントであり、妖怪をテーマに多様なプログラムが展開され、地域振興をする団体、研究者、アーティスト、クリエイター、コスプレイヤー、パフォーマーなど、あらゆる妖怪文化を育む人々が集う場となります。

本パンフレットでは、全出展者・全出演者の情報、会場内の構成や各企画のタイムスケジュールなどが整理されています。完成したパンフレットは、来場者に向けて当日会場内で配布されます。

また、オフィシャルグッズも公開、当日、会場内にて購入いただけます。

盛りだくさんのイベント内容！

■ステージ情報

・オープニング：影絵（影絵師：川村亘平斎）

・水軍太鼓＆ 大筆パフォーマンス（四海水軍太鼓／大筆狐車之進）

・妖怪画大賞 公開審査会（柳生忠平／平良志季／和田ラヂヲ）

・靴下の妖怪コンテスト（柳生忠平／岡本隆太郎／中村元）

・妖怪アニソンまつり（SAMURAI 3）

・『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』

・四国妖怪フェスティバル 妖怪ぞろぞろ（妖怪＆ゆるきゃら）

・妖怪コレクション（協力：妖怪屋・司会：創作集団「悪役連合」）

・妖怪ダンス（ SPRITZER／ダンススタジオIMAGICAL小豆島校／BEANSダンスクラブ）

・妖怪トークショー１.（湯本豪一／柳生忠平／平良志季）

・妖怪トークショー２.（小松和彦／和田ラヂヲ）

・サイン会（小松和彦／湯本豪一／和田ラヂヲ）

・妖怪ダンス２.＆妖怪弾き語り（TAROZA＆チョーケシ兄やん／他）

・餅投げ

■ワークショップ情報

・御朱印スタンプラリー／妖怪美術館

・【謎解き】ナゾの日本人形からの挑戦／Na-3

・妖怪カルタ「百怪一首」大会／沙界妖怪芸術祭

・拓本体験／大坂城残石記念公園

・紙芝居ワークショップ／妖怪かみしばいドーム＆妖怪縁日

■主な出展者

・茨城県／ばけばけXR

・神奈川県／逗子のミステリー

・山梨県／大蛇堂

・京都府／大江山酒呑童子祭り実行委員会

・大阪府／沙界妖怪芸術祭

・兵庫県／福崎町観光協会

・広島県／湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）

・鳥取県／一般社団法人境港観光協会

・香川県／妖怪美術館

・香川県／ジオの目で見た「讃岐の妖怪」

・徳島県／妖怪屋敷と石の博物館・三好市観光協会

・大分県／豊妖組合

・熊本県／合志マンガミュージアム

・熊本県／熊本県球磨川流域わくわく妖怪ランド

（他、86組・106ブース）

オフィシャルグッズ

限定のオフィシャルグッズは会場で購入できます。

YOKAI EXPO 2026 Tシャツ御朱印（会場内で御朱印スタンプラリーを実施）ステッカー（ロゴ）ステッカー（オーロラ）ステッカー（鬼のリゾート小豆島）

YOKAI EXPO 2026 開催概要

「YOKAI EXPO 2026」は、「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベントです。妖怪をテーマに地域振興をする団体、研究者、アーティスト、クリエイター、コスプレイヤー、パフォーマーなど、あらゆる妖怪文化を育む人々が集い世界に向けて妖怪文化を発信します。



・同時開催：第4回 四国妖怪フェスティバル、第4回 節分お疲れ様会

・日時：2026年 2月22日（日）10：00～16：00

・場所：土庄町総合会館 フレトピアホール 香川県小豆郡土庄町甲267-78

・主催：一般社団法人 小豆島観光協会、妖怪美術館

・協力：小豆島ヘルシーランド株式会社、株式会社パオ・フィール、小豆島・迷路のまちアートプロジェクトMeiPAM、小豆島・迷路のまち妖怪プロジェクト実行委員会

・後援：土庄町、小豆島町、土庄町教育委員会、小豆島町教育委員会

・来場予定：3,500人

・入場料：無料

