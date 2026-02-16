TVアニメ「らんま1/2」の新作アパレルグッズが『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズにて受注開始！！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下 ClaN）は、オリジナルIPアパレルブランド『TOKYO MADNESS CLUB』シリーズ(※)から、2026年2月16日(月)17:00～2026年3月15日(日)23:59までの期間で、TVアニメ「らんま1/2」の新作グッズの受注販売を開始します。

『TOKYO MADNESS CLUB』は、「MUSIC&FASHION」をコンセプトにしたアパレルシリーズ。コンセプトに合わせ、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に展開する新感覚IPアパレルブランドです。

今回のテーマは「呪泉郷ツアー」。呪泉郷に落ち、呪いにかかった4名のキャラクターたちが一挙登場します。撮り下ろしのビジュアルイメージにもご注目ください。

販売情報

【予約期間】

2026年2月16日(月)17:00～2026年3月15日(日)23:59

【発売日】

2026年4月下旬予定

▼受注サイト：ClaN MARKET（クランマーケット）

https://clan-market.com/collections/sp-tmc

『TOKYO MADNESS CLUB』とは？

Tシャツは、ピグメント加工を施しヴィンテージ感が伝わるボディを採用。古着感を想起させるオリジナルカラーでボディを染めたほか、しっかりした生地感と着心地で、「日常でも着こなせる」仕上がりに。

コンセプトに沿った、Tシャツやタオルといったラインナップを中心に、今後さまざまな作品やキャラクターで商品展開を予定しています。

商品詳細

■メタルTシャツ(全8種) 各種5,500円(税込)

【種類】全8種/個別

＜早乙女乱馬／らんま／シャンプー／シャンプー(猫)／響良牙／Pちゃん／ムース／ムース(アヒル)＞

【サイズ】各種M、L、XLサイズ

【素材】綿100％

■フェイスタオル(全4種) 各種2,750円(税込)

【種類】全4種/個別 ＜らんま／シャンプー／Pちゃん／玄馬(パンダ)＞

【サイズ】約W800×H330mm

【素材】綿100％



■アクリルロゴキーホルダー(全2種) 各種1,650円(税込)

【種類】全2種/個別＜らんま／シャンプー＞

【サイズ】ロゴ部分:約W70×H32mm以内/チャーム部分: 約W40×H45mm以内

【素材】アクリル

■レコード風ラバーコースター(全4種) 各種1,650円(税込)

【種類】全4種/個別＜早乙女乱馬／らんま／シャンプー／天道あかね＞

【サイズ】約Φ80mm

【素材】ラバー

【コピーライト表記】

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会





「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



