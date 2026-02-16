早咲きの「大漁桜」の名所で、春の味覚と体験を。鈴廣かまぼこの里「桜まつり」

鈴廣かまぼこ株式会社

鈴廣かまぼこ株式会社（神奈川県小田原市 社長：鈴木智博 以下「鈴廣」）が運営する鈴廣かまぼこの里では、2026年3月1日（日）～4月5日（日）に「桜まつり」を開催いたします。

かまぼこの里は早咲き桜のひとつ「大漁桜」の名所としても知られ、毎年多くの方がお花見に訪れます。本イベントでは、桜をテーマにした甘味・軽食、体験イベント、春の食卓を彩る桜の商品をご用意いたします。早春の訪れを告げる「大漁桜」のお花見を楽しみながら、お食事やお買い物をお楽しみいただけます。

■かまぼこの里は「大漁桜」の名所

大漁桜は静岡県熱海市原産で、2月下旬から3月上旬にかけて濃いピンク色の花を咲かせる早咲き桜です。桜鯛（マダイ）のような花の色と、その時期に鯛が大量に獲れることにちなんで名付けられました。この地域では、小田原・早川の漁業関係者が豊漁を願って植えたと言われています。

かまぼこの里は「大漁桜」の名所としても知られています。毎年、2月下旬から3月の見頃の時期は、大漁桜のお花見に訪れる多くの方で賑わいます。

■春限定の桜メニューが登場

飲食施設では、桜をテーマにした期間限定メニューをご用意いたします。

桜あんみつ

定番あんみつに桜羊羹、桜葉入りミルクジェラート、リンゴジュレ、桜の形の最中を添えた春限定の一品。

販売店舗：名水甘味 且座

価格：1,320円（税込）

桜いろの伊達巻チュロス

桜シュガーをまぶした桜いろの伊達巻チュロスに仕上げました。散策しながら楽しめる春のおやつです。

販売店舗：あげかま屋 すず天

価格：500円（税込）

桜おはぎのお召し上がりセット

職人手づくり、自然素材だけを使った優しい甘さが特徴。桜おはぎと、お好きなおはぎを１つ選べます。

販売店舗：こゆるぎ茶屋

価格：715円（税込）

お花見かまぼこ食べ比べセット

ぼたん桜やかまぼこ暦 桜など、春らしい味わいを少しずつ楽しめる食べ比べセット。

販売店舗：かまぼこバー

価格：500円（税込）

さくら切りと季節の天ぷら

かまぼこの里に咲く桜をイメージした香りほのかなさくら切りです。季節の天ぷらとお楽しみください。

販売店舗：そばと板わさ 美蔵

価格：1,850円（税込）

お陽さまのシフォン 桜

国産の小麦粉、地鶏卵、分蜜糖で仕上げた生地に桜の塩漬けを練り込みました。ふわりと抜ける桜の香り。

販売店舗：汐風カフェ

価格：700円（税込）イートイン

〈期間中はLINEで参加できるスタンプラリーを実施〉

対象の桜メニューを購入すると、1種類につきLINEスタンプを1つ獲得できます。

スタンプ2つで「お好み十選」1つ、スタンプ4つで「百年ちくわ 2本入」を1つプレゼントいたします。

■かまぼこ博物館の体験プログラム「さくらちくわ作り」

かまぼこ博物館では、期間限定で「さくらちくわ作り」を開催いたします。ほんのり桜香るちくわ作りを体験でき、旅の思い出づくりにもおすすめです。

【イベント概要】

◆開催期間：2026年3月1日（日）～4月5日（日）

◆開催日時：毎日5回

◆開催場所：かまぼこ博物館

◆参加料：おひとり様1,980円（税込）

◆対象年齢 :小学生以上

■春の食卓を華やかに彩る、季節限定の桜商品

ぼたん桜

桜の葉が入ったお花見にぴったりの焼きかまぼこ。ほんのりとした桜の風味がお口の中で広がります。

価格：648円（税込）

かまぼこ暦 卯月の桜

天然の素材のみを使用し、桜の花びらが中に練り込んであります。お土産やお贈り物にも喜ばれます。

価格：1,026円（税込）

歳時記 お花見

和歌に登場する四季を職人手づくりの細工かまぼこで表現しました。桜をイメージした商品の詰合せ。

価格：3,262円（税込）

■イベント概要

開催期間：2026年3月1日（日）～4月5日（日）

開催場所：鈴廣かまぼこの里（神奈川県小田原市風祭245）

お問い合わせ：0120-07-4547（9:00-17:00）

URL：https://kamaboko.com/events/sakuramatsuri/

■会社概要

会社名：鈴廣かまぼこ株式会社

代表者：代表取締役社長 鈴木 智博

所在地：神奈川県小田原市風祭245

主な事業内容：かまぼこをはじめとする鈴廣ブランド商品の製造、販売、「かまぼこの里」各種レストランやかまぼこ博物館の運営。

URL：https://www.kamaboko.com/