超特急ユーキがゲスト！アルファロメオに憧れ「これは“セクスィー”ですね」『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』#71 2月21日（土）21:00～ 超特急ユーキ ゲスト回スタート！

向井慧（パンサー）と長田庄平（チョコレートプラネット）が、ドライブ・温泉・グルメを気ままに楽しむゆる旅番組『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』（BSよしもと、毎週土曜21:00～）の「#71」が、2月21日（土）に放送されます。

日本に74台しかない希少な一台

2022年4月にYouTubeでスタートした同番組。BSよしもと版では、チャンネルで楽しめる“プライベート感満載”のやりとりはそのままに、テレビならではの企画も盛り込んでいるため、ここでしか見られない2人の姿が垣間見えます。

今回は、ユーキ（超特急）を招いて「アルファロメオ池袋」店へ。店内にある最新モデルや人気車種を見てまわります。

まず3人が見たのは、日本で74台しかないという「ジュリア トリブート イタリアーノ」です。ユーキはサングラスをかけて運転席へ。乗り込むやいなや「これは“セクスィー”ですね」「かっこいいな。憧れる！」と笑顔を見せます。

その後もアルファロメオの魅力を存分に味わった一同。向井が「（同メーカーのクルマを購入すると）やっぱりアルファロメオに合うおしゃれな人間になろう、って思えるもんね」「ビシッとスーツで乗ったらマジでかっこいいぞ」と語ると、長田も「（自身のお腹を触りながら）引き締めないと」とこぼします。

ユーキが芸人愛を語る

3人はドライブへ。ユーキは、井上裕介（NON STYLE）や斎藤司（トレンディエンジェル）など、芸人と共演する機会が多く「僕たちをうまく調理してくださる」と語ります。また、「そもそも芸人さんが大好き」と言い「自分たちもライブをして、お客さんに笑顔を届ける仕事をしていますけど、シンプルに笑いを届けるってすごい仕事だなって。自分にはとうていできない」とリスペクトを述べます。

デビュー当時はダンスをやっている人が少なかったものの、今は増えている、との話も。「同期がDa-iCEさんやGENERATIONSさんなんですけど、もう同じ世代がいないんですよ」と明かすと、向井と長田は「超特急も長いもんね」「ずっと名前を聞いていた」と感慨深げに話します。

このほか、ユーキの個人活動や、ユーキと同じ事務所で向井や長田とも親交がある佐藤栞里についてなど、さまざまな話題でトークを展開します。

『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』は、BSよしもとアーカイブページにて、見逃し配信があります。ぜひご覧ください。

＃72 2月28日（土）21:00放送

ドライブ＆サウナ

「スナック」と「プライベートサウナ」が楽しめる施設へ！

カードゲームで大盛り上がり

＃73 3月7日（土）21:00放送

ドライブ＆食事

焼肉の名店『うしこぞう』で肉を食らう！

長田はある有名人と来たことがあるそうで……。

【ゲストプロフィール】

ユーキ（超特急）

2011年12月25日 “メインダンサー&バックボーカル”という独自スタイルでグループ結成。

常にエンターテイメントと話題を発信し続け、10周年を迎えた2022年には“超”異例のメンバーオーディションを開催し、新メンバー4名を追加し9人体制となった。

ライブでは、“8号車”(ファン名称)との一体感溢れるライブパフォーマンスが話題となり、単独公演のチケットは毎回秒速で完売！

今最もアツく面白いグループと話題になっている。

【番組情報】向井長田のくるま温泉ちゃんねる

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：2月21日(土) 21:00（毎週土曜21:00-21:30）

#71 ユーキ（超特急）ゲスト回スタート

出演者：向井慧(パンサー)、長田庄平(チョコレートプラネット)

視聴放送：【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018651

提供：ソニー損害保険株式会社