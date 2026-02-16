【いよいよ3月開幕】ミュージカル『メリー・ポピンズ』特別番組 TBS 3月1日(日) 14:30～放送決定！ “3時のヒロイン”が、秘密が詰まった魔法の舞台裏に潜入！

株式会社ホリプロ

あの魔法の世界が、再び空から舞い降りる。日本で過去二度の上演を経てなお、多くの観客の心に鮮やかに残り続けるミュージカル『メリー・ポピンズ』。この春、待望の3度目の上演を迎える。

3月21日(土) のプレビュー公演開幕に先駆け、3時のヒロインがナビゲートする、本作の魅力に迫る特別番組の放送が決定！

ホリプロステージにて東京公演チケット絶賛販売中。大阪公演チケットは2月18日より先着先行開始。

3時のヒロイン、カンパニー集合写真■この春開幕するミュージカル『メリー・ポピンズ』の魅力を、“数字”という意外な切り口からひも解く！

案内役は、ミュージカル好きで知られる３時のヒロイン。メリーのカバンから飛び出す“マジカルナンバー”を手がかりに、稽古場へ、衣裳部屋へ、そして舞台を支える現場の奥へ――

普段は足を踏み入れることのできない世界に潜入します。

歌とダンスが生まれる稽古場の熱気、世界基準の演出を手がける海外クリエイティブチームのこだわり、舞台を支える衣裳や技術スタッフたちの現場など、作品作りの裏側を余すことなくご紹介！

さらに、３時のヒロイン自らが本格ダンスに挑戦する場面も。

海外クリエイティブの振付指導のもと、舞台さながらの振付に体当たりで挑み、プロの現場のレベルと迫力を体感します。

それぞれの“数字”の裏に隠された、想像を超えるスケールと情熱。

舞台の凄さを、新しい視点で体験する舞台裏エンターテインメント。

ここでしか見られない貴重な映像とともに、開幕目前のミュージカルの魅力に迫ります！

左より）3時のヒロイン かなで、メリー役 濱田めぐみ、3時のヒロイン ゆめっち、3時のヒロイン 福田麻貴■番組概要

［放送局］ TBS（関東ローカル）

［タイトル］ミュージカル『メリー・ポピンズ』驚きのマジカルナンバーが語る舞台の裏側

［放送日時］3月1日（日）午後2時30分～

東京公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

プレビュー公演：2026年3月21日(土)～3月27日(金)

東京公演：2026年3月28日(土)～5月9日(土)

会場：東急シアターオーブ

○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#tokyo)

○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/10/MP2026_seatmap_tokyo-scaled.jpg)

＜チケット情報＞

ホリプロステージにてチケット販売中！

【平日料金】

SS席：16,500円

S席：15,500円

A席：12,000円

B席：7,000円

S席セット：30,000円(2枚セット)／42,000円(3枚セット)／54,000円(4枚セット)

Ｓｋｙヤングシート：8,000円(25歳以下当日引換券)

【土日祝料金】

SS席：17,500円

S席：16,500円

A席：13,000円

B席：8,000円

S席セット：32,000円(2枚セット)／45,000円(3枚セット)／58,000円(4枚セット)

Ｓｋｙヤングシート：9,000円(25歳以下当日引換券)

Yシート：2,000円(20歳以下当日引換券)* ※販売終了しました

*＝ホリプロステージのみ取扱い

＜公演中イベント＞

【主催貸切公演】

・4月4日(土)17:30

特典：

１.アフタートーク登壇者：朝夏まなと、小野田龍之介、樹里咲穂

２.ご来場者の中から抽選で5名様に【キャストのサイン入り公演プログラム】をプレゼント

３.来場者全員プレゼント：特典ステッカー

※上記の回はホリプロステージ会員・東宝ナビザーブ会員・TBSチケット会員の合同貸切となります。

そのほか

・スペシャルナイト★アフタートーク

・ステージセット解説イベント

・プレゼント抽選会

など実施予定！



チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/

大阪公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年5月21日(木)～6月6日(土)

会場：梅田芸術劇場メインホール

○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#osaka)

○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/12/c073023f21af4a48593b2051412f1541.png)

＜チケット料金＞

【平日】

SS席：16,500円

S席：15,500円

A席：12,000円

B席：5,000円

【土日祝料金】

SS席：17,500円

S席：16,500円

A席：13,000円

B席：6,000円

＜ホリプロステージチケット販売スケジュール＞

【先着先行】

ゴールド会員：2月18日(水)9:00～2月26日(木)23:59

レギュラー会員：2月18日(水)10:00～2月26日(木)23:59

【一般発売】

2月28日(土)10:00～

ホリプロステージ会員のご案内はこちら＞＞

https://horipro-stage.jp/member/

＜公演中イベント＞

・スペシャルナイト★アフタートーク

実施予定！

チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/#osaka

作品概要

夢と魔法に包まれた、最高峰のファンタジーミュージカル！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8HPqDg0wFZQ ]

2026年、待望のミュージカル『メリー・ポピンズ』がついに再び幕を開ける。

全役フルオーディションで決定した最高のキャストと共に、この春、あの夢と魔法に満ちた世界が帰ってくる。

タイトルロールのメリー・ポピンズ役は前回に続き濱田めぐみ、笹本玲奈が続投し、新たに朝夏まなとが加わる。

バート役には大貫勇輔、小野田龍之介に加えて、上川一哉が初参加。

さらに新キャストとしてジョージ・バンクス役に小西遼生と福士誠治、ウィニフレッド・バンクス役に木村花代、知念里奈、バードウーマン＆ミス・アンドリュー役に島田歌穂、樹里咲穂(新キャスト)、ブーム提督＆頭取役にコング桑田、安崎 求(新キャスト)、ミセス・ブリル役に浦嶋りんこ、久保田磨希、ロバートソン・アイ役に石川新太、DION(新キャスト)ら豪華キャストが集結する。

まだ『メリー・ポピンズ』を観たことがない方も、作品ファンも、劇場でしか味わえない、心躍る"唯一無二の体験"をぜひ。

公演概要

ミュージカル『メリー・ポピンズ』

特別協賛：Ｓｋｙ株式会社

企画制作：ホリプロ／東宝

主催：ミュージカル『メリー・ポピンズ』製作委員会

＜キャスト＞

メリー・ポピンズ：濱田めぐみ／笹本玲奈／朝夏まなと（トリプルキャスト）

バート：大貫勇輔／小野田龍之介／上川一哉 （トリプルキャスト）

ジョージ・バンクス：小西遼生／福士誠治 （Wキャスト）

ウィニフレッド・バンクス：木村花代／知念里奈 （Wキャスト）

バードウーマン／ミス・アンドリュー：島田歌穂／樹里咲穂（Wキャスト）

ブーム提督／頭取：コング桑田／安崎 求 （Wキャスト）

ミセス・ブリル：浦嶋りんこ／久保田磨希 （Wキャスト）

ロバートソン・アイ：石川新太／DION（Wキャスト）

ジェーン・バンクス：市川桃子／久住星空／辻 乃之花／室岡星愛（五十音順）

マイケル・バンクス：張 浩一／中西 縁／中込佑玖／深澤 統（五十音順）

ノース・ブルック：石川 剛

ミセス・コリー：小島亜莉沙

ケイティ・ナナ：福満美帆

ヴォン・ハスラー：小林遼介

ネーレウス：高橋慈生

ミス・ラーク：吉田玲菜

ヴァレンタイン：東間一貴

＜スウィング＞

伊藤稚菜、工藤 彩、齋藤信吾、高瀬育海、高田実那、高山裕生、水島 渓

岩下貴史、小形さくら、熊澤沙穂、今野晶乃、

咲良、清水 錬、白山博基、照井裕隆、中原彩月、

長澤仙明、西村実莉、廣瀬喜一、MAOTO、吉岡慈夢

（五十音順）

＜ストーリー＞

1910年のロンドン、チェリー・ツリー・レーンに住むバンクス家。一向に子守が居つかないこの家に、メリー・ポピンズが舞い降りてくる。魔法で部屋を片付けたり、カバンから何でも取り出したり不思議な力を持つメリーと、煙突掃除屋のバートと過ごす素敵な毎日に、子供たちは大喜び。一方、父ジョージは銀行でのある融資をきっかけに、苦境に立たされてしまう。しかしこの出来事をきっかけに、バンクス家は家族の幸せを見つけ、それを見届けたメリーは、また空へ帰っていくのだった。

＜公式HP＞https://marypoppins2026.jp/

＜公式X＞https://x.com/marypoppinsjp

#メリーポピンズ #メリーポピンズ2026