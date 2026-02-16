TVアニメ『デート・ア・ライブV』×横浜中華街のコラボイベントが開催！ 夜刀神十香や鳶一折紙たちの“チャイナ服”テーマの描き下ろしイラストを使用した新作グッズも!!
TVアニメ『デート・ア・ライブV』と横浜中華街のコラボレーションが決定！ 2026年3月6日(金)から横浜中華街のChinaTown80 Hallでスタートします。
今回のコラボでは、新作グッズがゲットできるPOP UP SHOPの開催とレシート施策が実施。なお新作グッズは、2月16日(月)～2月19日(木)まで通販サイト「eeo Store online」で先行販売中です。
新作グッズには、チャイナ服を華麗に着こなす夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、本条二亜の描き下ろしイラストを使用！ 購入必須の新作グッズ販売はもちろん、横浜中華街の対象店舗で一定金額以上商品を購入すると、特典コースター（全6種）が1枚もらえるレシート施策も!!
お出かけにぴったりの季節に行われる「TVアニメ『デート・ア・ライブV』×横浜中華街コラボ」の情報をたっぷりとご紹介します♪
「TVアニメ『デート・ア・ライブV』×横浜中華街コラボ」開催情報
開催期間：2026年3月6日(金)～3月15日(日)
営業時間：11:00～18:00 ※最終日のみ11:00～15:00
開催場所：横浜中華街 ChinaTown80 Hall(https://www.chinatown.or.jp/guide/chinatown80/)
特設サイト：https://eeo.today/pr/datealive5th-chinatown/
グッズ販売情報
先行通販期間：2026年2月16日(月)～2月19日(木)
先行通販場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/2461?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1075)
店頭販売：2026年3月6日(金)～3月15日(日)
店頭販売場所：横浜中華街 ChinaTown80 Hall内POP UP SHOP
新作グッズは7アイテム32種と盛りだくさん！ ドキっとする描き下ろしイラストから目が離せない…!!
【グッズ一覧】
・缶バッジ（全6種） ※ブラインド
・アクリルキーホルダー（全6種） ※ブラインド
・アクリルカード（全6種） ※ブラインド
・ダイカットステッカー（全6種）
・アクリルスタンド（全6種）
・クリアファイル（全1種）
・フルグラフィックTシャツ（全1種）
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種ゲットできるコンプリートセットをご用意しています。
通販も対象！ 購入特典はポストカード
『デート・ア・ライブV』コラボグッズを2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全7種）をランダムで1枚、プレゼントします！
描き下ろしイラストを使用したポストカードなので、グッズを買った記念にゲットをお忘れなく。
指定のお店でお買い物をして、特典コースターをもらえるレシート施策も！
「TVアニメ『デート・ア・ライブV』×横浜中華街コラボ」では、レシート施策も実施します。
まずは「TVアニメ『デート・ア・ライブV』×横浜中華街コラボ」のPOP UP SHOPで配布されるMAPをゲット！
そのMAPに記載された対象店舗で550円（税込）以上お買い物をし、MAPの裏面にチェックを記入します。チェックを記入したMAPとレシートをあわせて景品交換場所で提示すると、レシート施策限定の特典コースター（全6種）を、チェック済の店舗数に応じた枚数分をランダムでプレゼント！
詳しい参加方法や対象店舗などは「TVアニメ『デート・ア・ライブV』×横浜中華街コラボ」特設サイト(https://eeo.today/pr/datealive5th-chinatown/)でチェック!!
缶バッジ（全6種） ※ブラインド
缶バッジの大きさはおよそ5.7cm。キャラクターのお顔をクローズアップしたデザインなので、6人の表情をじっくりと眺めることができます！
アクリルキーホルダー（全6種） ※ブラインド
大きさおよそ6.5cm×6.5cm以内のアクリルキーホルダー。中華街コラボらしく、提灯をデザイン＆扇型にダイカットしました！
カバンにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのにもぴったり♪
アクリルカード（全6種） ※ブラインド
大きさおよそ7cm×9cmのアクリルカードは、カバンにしまって、お出かけ先でイラストを眺めて楽しむのもおすすめ！
ダイカットステッカー（全6種）
※画像はグッズの一例です。
スマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりと、身の回りのアイテムを手軽に可愛くデコレーションすることができるダイカットステッカーもラインナップ♪
アクリルスタンド（全6種）
※画像はグッズの一例です。
夜刀神十香たちの全身姿を堪能できるアクリルスタンドは、縦横最大15cm。表情や衣装、ポーズなど、描き下ろしイラストの細かいディティールをじっくりと見ることができます。
クリアファイル（全1種）
クリアファイルは、普段使いしやすいA4サイズ（約23cm×31cm）。書類整理などに使えば、勉強も仕事もいつも以上にはかどるはず！
フルグラフィックTシャツ（全1種）
イベントに着て行くほか、普段使いのルームウェアとしても活躍するTシャツです。表と裏に、6人の描き下ろしイラストをドーンとプリントしました！
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブＶ」製作委員会
