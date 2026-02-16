【新潟県小千谷市】まもなく開幕！本州唯一の雪上気球大会「第50回記念大会おぢや風船一揆」最新プログラム発表（2月21・22日開催）

小千谷市第50回おぢや風船一揆ポスター

「おぢや風船一揆」は豪雪地域・小千谷市に春を呼ぶ風物詩です。本州唯一の雪上気球大会「日本海カップ・クロスカントリー選手権」や、熱気球と花火による光の共演「グローバルーンフェスティバル」を開催するほか、今年は記念すべき50回目を迎えるにあたり、ランタンリリースイベント「未来に笑顔と希望を届けよう！夢ランタン大作戦」や第50回大会の記念グッズを限定販売します。

このほか、伝統工芸品の小千谷縮の制作工程「小千谷縮雪ざらし」の実演や、子供から大人まで雪を楽しめる多彩な雪上アトラクション、小千谷グルメを堪能できる「うまいもの広場」など、雪と共に生きる雪国・小千谷市ならではの冬の祭典にご来場ください。

※本イベントは気象条件や積雪状況により、中止・変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

みどころ

１｜夢と希望をのせたランタンと雪上花火による一夜限りの幻想風景▷「グローバルーンフェスティバル」▷「未来に笑顔と希望を届けよう！夢ランタン大作戦」

第49回おぢや風船一揆より、花火と気球の共演「グローバルーンフェスティバル」（令和7年2月撮影）

「グローバルーンフェスティバル」は花火のまち・小千谷が誇る花火と熱気球の共演が来場者を魅了するおぢや風船一揆の夜の目玉イベントです。今年はおぢや風船一揆の第50回を記念し、ランタンリリースイベント「未来に笑顔と希望を届けよう！夢ランタン大作戦」を行います。ふるさと・小千谷の未来への想いや夢が描かれたランタンを上げ、冬の夜空に未来への希望を灯す一夜限りの幻想的な風景をつくりだします。

※LEDで光る回収可能なランタンを使用します。

※メッセージの記入と当日のランタンリリースは事前申込者のみとなります。

参考：LEDランタン

「グローバルーンフェスティバル」

「未来に笑顔と希望を届けよう！夢ランタン大作戦」

開催日｜2月21日(土)午後6時～

会場｜おぢや風船一揆平沢会場（平沢新田111［小千谷総合病院前］）

観覧無料（※）

※一部有料観覧エリア有。観覧料1,000円（1名分）。午後4時より総合受付にて販売、午後5時より入場可。

２｜全国から34チームが集結！本州で唯一の雪上熱気球競技大会▷「日本海カップクロスカントリー選手権」

第50回記念大会おぢや風船一揆プログラム :https://www.ojiyakanko.com/2026_ojiyafusenikki.pdf「おぢや風船一揆」イメージ

おぢや風船一揆では本州で唯一の雪上熱気球競技大会「日本海カップクロスカントリー選手権」が開催されます。1977（昭和52）年に第1回の大会が7機で開催されたことにはじまり、風船一揆では豪雪地域・小千谷の広大な雪原を会場に、他では見ることのできない上空からの雪景色を求めて全国からパイロット、バルーニストが集結します。第50回を記念する本大会は全34チームによる競技フライト（タスク）が行われる予定です。

競技１：JDG（ジャッジ・ディクレアード・ゴール）競技者は協議本部が決めたターゲットにマーカーを投下する。競技２：HNH（ヘア・アンド・ハウンズ）競技者はヘア気球を追跡し、ヘア気球が着陸した後に設置したターゲット にマーカーを投下する。

「日本海カップクロスカントリー選手権」

開催日｜

2月21日（土）午前8時～、午後2時～

2月22日（日）午前8時～

会場｜おぢや風船一揆西中会場（新潟県小千谷市大字西中）

観覧無料

３｜限定販売！第50回記念大会「公式記念グッズ」

第50回記念大会を記念する公式グッズを限定販売します。

第50回記念ピンバッジ第50回記念ラベル酒第50回記念ジャンパー／ロングTシャツ- 第50回記念ピンバッジ［1,000円］雪原まつりと名前を変えながら50年の歴史を繋いできた小千谷市の歴代気球４機をひとつのピンバッジに集めました。※平沢会場で限定500個販売します。- 第50回記念ラベル酒（清酒 720ml）［2,000円］おぢや風船一揆ならではの景色である「雪原のフライト」と「夜の雪上グローバルーン」をイメージした、酒どころ・小千谷の酒造会社２蔵の記念ラベルのお酒です。※平沢会場で数量限定販売します。- 第50回記念ジャンパー［10,000円］／ロングTシャツ［5,000円］おぢや風船一揆で長年愛されてきたデザインをあしらった第50回記念ジャンパーです。優れた撥水性と、背裏アルミ素材で保温性も抜群。小千谷の気候に合ったジャンパーです。ジャンパーと同じバックプリントのロングＴシャツはお好みの色でご注文いただけます。※平沢会場で受注のみ受け付けます。当日のお持ち帰りはできません。別途送料がかかります。

※価格はすべて税込表記です。

※公式グッズに関する問い合わせは（一社）小千谷観光協会まで。

４｜事前予約不要！親子でたのしめる雪上アトラクションと小千谷グルメ▷スノートレイン・ラフティング／スノー・チューブ▷小千谷縮雪ざらし▷うまいもの広場

公式グッズの詳細はこちら :https://www.ojiyakanko.com/goods.html

平沢会場では、2日間にわたり雪遊びが堪能できる雪上アトラクションや小千谷グルメをお楽しみいただけます。

スノートレイン・ラフティング（有料）

スノー・チューブ（有料）

ボートに乗って雪原を疾走するスノートレイン・ラフティングや、雪のスロープを専用チューブで滑り降りるスノーチューブで思いきり雪とあそべます。

開催日｜

2月21日（土）午前9時30分～午後4時

2月22日（日）午前9時～午後1時

料金（1名分）｜

スノートレインラフティング：1,000円（1回）

スノーチューブ：500円（3回）

スノー・チューブの様子（令和7年2月撮影）

小千谷縮雪ざらし（見学無料）

小千谷市の伝統工芸品「小千谷縮」を作るための昔ながらの手法の実演を見学できます。雪を使用した漂白作業「雪ざらし」は晴れた日で雪の表面が凍り、空気が澄み渡り、雪上に汚れがないという3つの条件がそろったときにのみ実施します。

開催日｜2月21日（土）午後12時30分～

雪ざらしの様子（令和7年2月撮影）

うまいもの広場

身体が温まるラーメンや、屋台の定番メニュー、スイーツのほかアルコール類などの販売もあります。

開催日｜

2月21日（土）午前9時30分～午後7時

2月22日（日）午前9時～午後1時

出店数｜23店

会場案内図

うまいもの広場の様子（令和7年2月撮影）

西中会場（日本海カップクロスカントリー選手権会場）

西中会場案内図

平沢イベント会場

その他

平沢会場案内図

積雪状況や天候により、上記大会・イベントが中止または変更となる場合があります。

その際は、市ホームページ等でお知らせします。最新情報をご確認のうえお出かけください。

おぢや風船一揆【最新情報】 :https://www.city.ojiya.niigata.jp/site/kanko/ojiya-fusenikki.html（一社）小千谷観光協会

担当／阿部・尾脇

TEL：0258-86-0288

FAX：0258-86-0330

Mail:info@ojiyakanko.com

小千谷市にぎわい交流課観光係

担当／杵淵・山崎

TEL：0258-83-3512

FAX：0258-83-0871

E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp