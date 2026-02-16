【TAC公務員】ナイトガイダンス「ゼロから教えて！公務員！～公務員で働く魅力と試験対策のリアル～」を2/26（木）にオンラインで開催

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている方、学習中の方へ向けてナイトガイダンス「ゼロから教えて！公務員！～公務員で働く魅力と試験対策のリアル～」を、オンラインで開催します。

公務員を目指す方へ向けたオンラインガイダンスを開催します。

今回は担任講師が登壇し、公務員試験に関する情報、これから学習を始める方へのヒントをお届け予定。講座選びに迷っている方や、学習の不安がある方もぜひご参加ください。

今回は池袋校担任講師に加え、25年都庁合格者の方と、都庁勤務の現職公務員の方が登壇し、公務員で働く魅力と試験対策のリアルを語っていただきます。

■日時／場所

2026年2月26日（木）20：00～21：00 オンラインで開催！（+質問・相談）

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師関内講師と、25年都庁合格者、都庁勤務の現職公務員の方でお届けします。

TAC公務員講座 関内 悠真 講師

皆さんが道を作り、壁を乗り越え、新たな物語を作るチャンスがTACにはあります。見据えた先の想いを行動に。共に歩んで行きましょう！

- 参 加 方 法

