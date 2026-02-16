【近鉄パッセ】２月28日（土）最終日の営業時間および、今後のイベント・セールについて

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店 名古屋店（近鉄パッセ）は、2026年２月28日（土）をもちまして、28年間にわたる営業の歴史に幕を閉じます。

１月10日（土）より開催中の『28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！』も、いよいよフィナーレに向けたカウントダウンが始まりました。これまでパッセが提案し続けてきた『ファッション・カルチャー』の楽しさを、長年ご愛顧いただいたお客様への感謝とともに、最終日までお届けしてまいります。

■ 最終営業日（２月28日）のご案内

最終日は、全館の営業時間を以下の通り変更させていただきます。

【最終日 営業時間】全館10：00～19：00

※【２月27日までの営業時間】

８・９F 10:00～21:00

１～７F 10:00～20:00

B１F 10:00～20:30

(一部店舗により営業時間が異なります。)

■ まだまだ楽しみがいっぱい！２月16日以降のイベント・セールのご案内

■ 近鉄パッセにチョッパーがやってくる！(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

【チョッパーグリーティング&撮影会】

【日程】２月21日(土)・22日(日)

【時間】各日12時～、14時～、16時～ (各回約20分）

【場所】近鉄パッセ７階 特設会場

※開催時間は変更となる可能性があります。

【参加方法】

開店後から８階「ONE PIECE 麦わらストア」店頭で優先参加券を先着配布します。

※優先参加券の数には限りがあります。なくなり次第配布を終了します。

※状況により優先参加券配布時間が変更になる可能性があります。

【注意事項】

※混雑状況により、登場時間や内容が予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

※優先参加券を持っていないお客様は撮影会への参加ができない可能性があります。

※参加券を紛失された場合、無効となります。再発行はできかねますのでご了承ください。

※優先参加券は１枚で５名様まで参加できます。

※撮影機材はご自身で手配をお願いします。

※スタッフの案内に従わない場合、撮影会への参加のお断りやイベントを中止する可能性があります。

■ 大好評！閉店SALE第２弾・第３弾

第２弾：開催中～２月18日(水)まで

「28年間ありがとう！さよならPass’e ラストスパートSALE！」

第３弾：２月19日(木)～２月28日(土)

「28年間ありがとう！さよならPass’e ファイナル10days！」

⇒「まとめ買い」がお得！2点以上の購入でさらに割引となる特典や、特別セット価格、均一SALEアイテムを多数取り揃えております。

■ 28年分の想い出をカタチに

【さよならPass’e！みんなの想い出 寄せ書き広場】

期間：開催中～２月28日（土）

設置場所：４階特設会場

パッセの想い出、メッセージやイラストなどお客さまが自由に書いていただけるスペースを設置しております。

※現在の様子※現在の様子

各イベント・セールの詳細は閉店特設サイトをご覧ください。

https://www.passe.co.jp/final_lp/