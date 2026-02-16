【GUCCI】ケイト・モス、〔グッチ ボルセット〕を携えロサンゼルスに登場

株式会社ケリングジャパン

2026年春夏コレクションより、ブラックのソフトレザーにゴールドトーンのホースビット ハードウェアとウェブ ストライプを配した〔グッチ ボルセット〕ラージ ボストンバッグを手にしたケイト・モスの姿が、2月9日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて目撃されました。

Image courtesy of Getty images

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/)をご覧ください。