ホーランド アメリカ ライン、2027～2028年 南米・南極クルーズを拡充

ホーランド アメリカ ラインは、2027～2028年シーズンの南米・南極クルーズの供給キャパシティを拡大することを発表しました。

2027年秋より、同海域ではこれまで就航していた「オーステルダム」に代わり、「ニュー・アムステルダム」が初めて就航します。先行して「オーステルダム」で予約済みのゲストはすべて「ニュー・アムステルダム」へ予約移行の手続きが行われます。

客室数の増加や多彩な客室・スイートカテゴリー、さらに洗練された船内体験を備える「ニュー・アムステルダム」の投入により、南米の多彩な文化、壮大なフィヨルド、そして南極の圧倒的な自然美を、より多くのゲストが体験できるシーズンとなります。

このたび発表された 2027～2028年南米クルーズ（ニュー・アムステルダム乗船分）は、2026年2月24日より予約受付を開始します。

南米・南極クルーズは、ホーランド アメリカ ライン屈指の人気航路

ニュー・アムステルダム ｜総トン数：86,700gt 乗客定員：2,122名

ホーランド アメリカ ライン社長のベス・ボーデンスタイナーは、次のように述べています。

「南米および南極クルーズは、当社が提供する航路の中でも特に人気が高く、需要は年々拡大しています。ニュー・アムステルダムの就航により、南極の海岸で出会うペンギンから、色彩豊かな都市、雄大なフィヨルド、氷河に縁取られた水路まで、この地域が持つ驚くべき多様性を、さらに多くの方に体験していただけるようになります。

これらのデスティネーションは深い感動を与えてくれます。その体験を、私たちの中でも特に愛されている客船で、さらに高められることを嬉しく思います。」

ニュー・アムステルダム就航で、体験価値がさらに向上

南極に生息するペンギン

2027～2028年シーズンに「ニュー・アムステルダム」が就航することで、ゲストは以下のような魅力を享受できます。

より多くの乗客を受け入れ可能な拡張されたキャパシティ 内側客室からスイートまで、幅広い客室カテゴリー 「テイスト・オブ・タマリンド」「モリモト・バイ・シー」など、ゲストに人気のダイニング施設 各寄港地の魅力を深く体感できる、受賞歴を誇るホーランド アメリカ ライン独自のプログラム

氷河に縁取られた水路を航行する景観クルージングの日や、マチュピチュなど南米を代表する名所を訪れるオーバーランドツアーまで、好奇心旺盛な旅人のために設計された、忘れがたい体験が用意されています。

船首にあるクローズネスト

カラスの巣は見晴台という意味がある

寄港地からは世界遺産へ

マチュピチュへもアクセス可能

洗練された客室

人気のネプチューンスイートは広く、客室数限定

ニュー・アムステルダム

2017年に改装されてニューアムステルダムは、全長約285メートル

南極体験クルーズ（4日間）を含む多彩な航程

2027～2028年の南米クルーズには、4日間の「南極体験クルーズ」を含む航程も含まれます。

対象となるすべての南米・南極クルーズは、2026年2月24日より予約開始となります。

なお、すでに2027～2028年シーズンの南米クルーズを「オーステルダム」で予約されているゲストおよび旅行会社には、航程への影響についてホーランド アメリカ ラインより直接案内が行われる予定です。

