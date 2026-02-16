3月21日(土)【日本記録認定】 ”プリンセスミュージック花火 ” 夜空を埋め尽くすハートの花火とオーロラ演出で、あなたとあなたの大切な方を光の物語の中へお連れします

■プリンセスミュージック花火とは？

それは――春の夜空に咲く、魔法のようなプリンセス体験です。

株式会社OHANA GLOBAL COMPANY[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HGYXPeQrHFs ]

会場となるのは、夏の賑わいが嘘のように静まり返る、春の稲毛海浜公園プール。

そこに突如として現れるのは、まるで夢の中のワンシーンのような、きらめく光と音楽に包まれた幻想の空間です。

会場を包むのは、誰もが一度は心ときめかせたことのあるプリンセスの物語をテーマにした音楽。やさしく、時に力強く流れるそのメロディーに合わせて、夜空へと舞い上がるのは――

すべてが「ハート形」の、特別にデザインされた花火たち。

夜空いっぱいに広がるハートの光は、まるでプリンセスたちの純粋でまっすぐな想い、そして観る人ひとりひとりの心の中にある「やさしさ」や「希望」を、そっと照らし出してくれるかのようです。

プリンセスの物語には、ただの夢や憧れだけではなく、勇気を持って一歩を踏み出す力、誰かを想う優しさ、自分自身を信じる心――どんな時代にも必要とされる、大切なメッセージが込められています。

この花火は、そんな物語の世界を夜空いっぱいに描き出し、子どもから大人まで、誰もが“自分が主人公になれる”感覚を味わえる、唯一無二の体験です。

そして、感動が最高潮に達したその後、さらに胸を打つ「もうひとつの魔法」が訪れます。

それが、空一面に広がる「オーロラ演出」です。

花火が終わったあとの、あのなんとも言えない余韻と寂しさ――その一瞬に、まるで北の空から舞い降りたようなオーロラの光が、静かに、そして幻想的に夜空を包み込みます。

ただ派手なだけでも、ただ楽しいだけでもない。

心の奥にまでそっと染み込んでくるような、深い感動を届けたい。その想いを込めて、このオーロラ演出は生まれました。

あの夜、あの場所にいたことを「一生忘れない」と誰かに語りたくなるような、記憶に刻まれる“魔法の夜”をあなたと一緒に創りたいのです。

これは、単なる花火大会ではありません。心の奥に眠っていた「プリンセスのような自分」と出会える、愛と夢に包まれた、特別な一夜です。

あなたの心にも、きっと、やさしく灯るハートの火花が降りそそぎます。

■プリンセスミュージック花火 in イナプー

開催日：2026年3月21日18時半開演

〒261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜７丁目２ 稲毛海浜公園内

■主催側の想いと開催目的について

改めまして、株式会社OHANA GLOBAL COMPANY 広報部です。

上記のプリンセスミュージック花火を開催するにあたり、弊社の紹介もさせていただきます。

私たちは、フードビジネスを通じて「場の価値」を最大限に引き出すことを使命に、全国各地のイベントや施設において、企画から運営までを一貫して手がけてきたプロフェッショナル集団です。

これまでの主な実績としては、兵庫県にある人気リゾート施設「ネスタリゾート神戸」では、フードエリア全10店舗のプロデュースを担当。

単なる食事の提供にとどまらず、“リゾート体験の一部としての食”を演出し、高い評価を頂戴しました。

また、千葉の「稲毛海浜公園プール」では、2025年に「フード万博」を開催。

飲食の力で市民プールの価値を一新し、多くの来場者に喜ばれたこのイベントは、Yahoo!ニュースをはじめとする多数のメディアにも大きく取り上げられました。プールという非日常空間で、想像を超える食の体験を届ける。その可能性に大きな手応えを感じた瞬間でもありました。

フード万博2025 @稲毛海浜公園プール内

数年継続して、SUNSET BEACH PARK INAGE にて企画運営を任せて頂いた実績の裏側には

大きな学びと多大な経験を積ませていただきました。

'OHANABATAKEというブランドネームの認知度が上がったことも間違いない事実でございます。

こういったご恩・ご縁に対して、千葉県、千葉市、稲毛へといった流れで私共も何かしらの貢献でお返ししていけないものなのかと考えた結果・・

今回！！！新たな挑戦として「プリンセスミュージック花火」を春の稲毛海浜公園プールで開催するプロジェクトを立ち上げました。

春のプールという未開拓の空間を、誰もが心ときめく“夢と感動のステージ”に変えたい！！プリンセスの世界観と重なるような、美しく華やかな花火が、夜空を彩り、見た人の記憶に深く残る夜をつくりたいと本気で思っています。

「一生に一度の想いを、世界一美しい夜に。」

そして、私たちが目指しているのは、「春の稲毛」を、心が震えるような感動で満たされた「聖地」に変えることです。

プールは、地元の人々にとって「夏だけの場所」というイメージが根強く残る場所です。

真っ青な空の下、子どもたちの笑い声が響き、家族連れでにぎわう夏の風景は多くの人にとって馴染みのあるものかもしれません。

けれど、夏が終わるとともにそのにぎわいは一気に失われ、その他の時期のプールは静寂に包まれた“使われない空間”になってしまいます。

そんな閑散期のプールを誰もが思いもよらなかった舞台へと変えたい。

それが私たちの挑戦の原点なのです。

夜空いっぱいに広がるハート形の花火は、ただの装飾ではありません。プリンセスたちの物語のように、夢や希望、愛や勇気を象徴し、観る人の心に静かに語りかける、感情を揺さぶるストーリーの一部なのです。

この取り組みは、単なる一度きりのイベントではありません。

私たちはここに、地域資源の新しい未来を創る力を見出しています。

事実、全国の多くのプール施設が抱える共通の悩みがあります。それが、「夏以外は集客が極端に落ち込み、施設の稼働率や収益性が大きく下がってしまう」という課題です。

けれどもし、閑散期でも人々がワクワクしながら訪れたくなるような、心に残る体験を提供できるとしたら？そしてそれが、地域の魅力を高め、施設の新たな価値や収入源を生み出すことにつながるとしたら？

私たちは、この「プリンセスミュージック花火 in イナプー」をその第一歩と捉えています。

この稲毛での挑戦が成功すれば、「閑散期のプール」という概念そのものを塗り替えるロールモデルとして、日本全国のプール施設や地域の観光資源として、さまざまな場所に展開できる未来が待っていると確信しています。

春の稲毛に、心があたたまる魔法のような夜を。

そして、これまで誰も見たことのない、新しい春の文化をこの場所から始めたいのです。

それは、地域にとっても、施設にとっても、そして訪れる一人ひとりにとっても、かけがえのない新しい価値になるはずです。

※Funity(ファミリーマート)先行チケット販売は2月15日まで ※抽選

2月18日(水)より一般販売開始します。

「Funity(ファミリーマート)、楽天チケット、セブンチケット、ローソンチケット、イープラス、Zaiko、チケットアンコール」にて取り扱いします

「プリンセスミュージック花火公式サイトはこちらからアクセスください」

詳細を見る :https://princess-fireworks.com/

■クラウドファンディングにもご協力ください

たくさんの方からの応援・ご協力のもとに開催が決まりました、このプリンセスミュージック花火が、今後継続的に開催していくためにも今回の第1回目がかなり重要となります。

でも――私たちだけでは、決して実現できません。

この夢をかたちにするためには、あなたの力が必要です。あなたの想いが、あなたの支援が、この“魔法の夜”を動かすエネルギーになります。

どうか、私たちのこの挑戦に共感していただけたなら、一緒にこの新しい文化のはじまりを創っていただけませんか？

あなたと一緒に、「春の奇跡」をつくりたい。心からのご支援、そして温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。

「プリンセスミュージック花火クラウドファンディング詳細はこちらからアクセスください」

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/902566/view