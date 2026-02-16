【TiCTAC SPRING CAMPAIGN】新しい時間はじめよう。抽選でプレゼントが当たる！
全国に展開する腕時計専門店「TiCTAC」のショップとオンラインストアで「SPRING CAMPAIGN」を開催中。「入学」「進級」「就職」「転勤」もうすぐ始まる新しい生活をチックタックは応援します！
・公式サイト：https://www.tictac-web.com/
・公式オンラインストア：https://www.neuve-a.net/shop/default.aspx
・ショップリスト：https://www.tictac-web.com/shoplist/
SPRING CAMPAIGN開催！
期間：2月1日（日）～3月31日（火）
抽選で「新生活グッズ」プレゼント！
全国のチックタック系列店および公式オンラインストアにて腕時計をご購入のうえ、『ヌーヴ・エイ メンバーズ』または『TiCTAC ONLINE STORE PASS』にご登録いただいた方の中から抽選で、下記「新生活グッズ」をプレゼント！
ご購入時に応募券をお渡しします。
【A賞】ワイヤレスイヤホン
【B賞】調理器具
【C賞】PCが入るバッグ
【D賞】美容家電
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
※賞品は写真とは異なる場合がございます。
【東京】TiCTAC池袋パルコ店
【大阪】TiCTACグランフロント大阪店
［SHOP］TiCTAC（チックタック）
全国に展開する腕時計のセレクトショップ。国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。自分らしさを表現するアイテムとして、大切な人の幸せな時間を願うギフトとして、知的好奇心を満たすコレクションアイテムとして、様々な側面から「腕時計」の魅力を提案しています。
