満開の桜が咲きこぼれる春の贈り物。　ラ・メゾン・デュ・ショコラのスプリング コレクション 2026 「Coffrets Printemps（コフレ プランタン）」　2026年2月15日（日）より販売中

1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら、現代の感性に寄り添うショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、 2026年春限定の「Coffrets Printemps（コフレ プランタン） 」を、2026年2月15日（日）より販売中です。

春の象徴である桜をモチーフに、味わいと佇まいから季節の情景を描き出す今春のコレクションでは、この期間にしか味わうことのできない、2つの限定ボンボン・ドゥ・ショコラと3種のコフレを通して、春の華やぎを表現しました。

ボンボン・ドゥ・ショコラの限定フレーバー2種は、桜フレーバーのグリーンティーガナッシュをダークチョコレートで包み込んだ「テ フルール ドゥ スリズィエ」と、3種のピスタチオペーストをブレンドしたガナッシュをミルクチョコレートでコーティングした「ピスタッシュ」。そして、限定フレーバーのボンボン・ドゥ・ショコラとメゾンの人気レシピを詰め合わせたコフレは、2粒入、10粒入の2サイズとバラエティに富んだ味わいを楽しめる3種を展開。パリを拠点に活躍する日本人アーティスト Yukiko Noritakeによる、満開の桜を詩的に描いたコレクション限定のコフレに入れてお届けします。洗練されたビジュアルは、自然や日本文化への敬意を静かに映し出し、ラ・メゾン・デュ・ショコラが大切にしてきたエレガンスとクラフツマンシップを象徴しています。

また、 「Coffrets Printemps（コフレ プランタン） 」コレクションに加えて、オンラインブティック限定のハート型のフィナンシェ、そして、ラ・グラスリー・パリとのコラボレーションによるアイスクリームコレクションからチェリーフレーバーの【バー グラッセ サクラ＆チェリー】（3月中旬販売予定）なども登場。美しい春のひとときを彩る味わいを提案し、ライフスタイルに豊かさをもたらすラ・メゾン・デュ・ショコラならではの、この季節だけの特別なひとときをお楽しみください。

■春の限定レシピ

THE DE FLEUR DE CERISIER テ フルール ドゥ スリズィエTHE DE FLEUR DE CERISIER テ フルール ドゥ スリズィエ

桜フレーバーのグリーンティーガナッシュをダークチョコレートでコーティング。緑茶とレッドベリーのハーモニーが、桜の花のフローラルなノートをいっそう引き立てます。春に舞う桜の花びらを思わせる、ピンクのラインがアクセント。

PISTACHE ピスタッシュPISTACHE ピスタッシュ

3種のピスタチオペーストをブレンドしたガナッシュを、ミルクチョコレートで包み込みました。力強さ、フルーティーな香り、長く続く余韻が、なめらかでやさしい味わいを生み出します。斜めにすっと入ったグリーンのラインが、洗練された印象を添えています。

■ 「Coffrets Printemps（コフレ プランタン）」ギフトボックス

COFFRET PRINTEMPS - 2pcs コフレ プランタン 2粒入COFFRET PRINTEMPS - 2pcs コフレ プランタン 2粒入

春の訪れを象徴する桜を描いた特別なギフトボックスに、コレクション限定のボンボン・ドゥ・ショコラ2種を詰め合わせました。繊細な味わいを気軽に楽しめる、ミニマルで洗練された一箱です。

- 商品名：コフレ プランタン 2粒入- 価 格：1,404円（税込）COFFRET PRINTEMPS - 10pcs コフレ プランタン 10粒入COFFRET PRINTEMPS - 10pcs コフレ プランタン 10粒入

春限定のボンボン・ドゥ・ショコラ2種と、ラ・メゾン・デュ・ショコラの定番レシピを組み合わせた、バランスの取れたアソート。ホワイトデーのお礼や春のギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美としてお選びいただけるセレクションです。

- 商品名：コフレ プランタン 10粒入- 価 格：5,616円（税込）COFFRET CRAQUANT PRINTEMPS コフレ クラカン プランタンCOFFRET CRAQUANT PRINTEMPS コフレ クラカン プランタン

春限定のショコラに加え、人気のバトネプラリネのビスキュイやプラリネなど多彩な味わいを詰め合わせた、コレクションの魅力とメゾンならではの味わいを存分に楽しめるギフトボックス。特別な贈り物にもおすすめの一品です。

■オンラインブティック限定 ハート型のフィナンシェが登場

- 商品名：コフレ クラカン プランタン- 価 格：8,100円（税込）Financier Cœur フィナンシェ クールFinancier Cœur フィナンシェ クール

ハートのフォルムがかわいらしいフィナンシェのギフトボックス。アーモンドの香ばしさが広がるナチュールと、カカオのコクを感じるショコラの2つの味わいを詰め合わせました。しっとりとした生地で焼き上げた、ショコラ専門店の隠れた人気アイテムは、ホワイトデーや春の贈り物にもふさわしい愛らしい佇まいに仕上げています。

フィナンシェ クール 2個入- 商品名：フィナンシェ クール 2個入- 価 格：1,188円（税込）- 販 売：オンラインブティック限定フィナンシェ クール 4個入- 商品名：フィナンシェ クール 4個入- 価 格：2,160円（税込）- 販 売：オンラインブティック限定

Coffrets Printemps（コフレ プランタン）及びオンラインブティック フィナンシェ クールの詳細はこちら

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ブティック情報

ラ・メゾン・デュ・ショコラのブティック情報は以下よりご確認ください。

国内ブティックリスト

オンラインブティック

■ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」のご案内

ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」にご登録いただいた会員様に向けて、商品代金税込8,000円以上のご購入で送料無料（公式オンラインブティック限定）の他、様々な魅力あふれる会員特典をご用意しています。詳細は以下よりご確認ください。

「キャレ デ パッショネ」について

ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagram: @lamaisonduchocolat_jp