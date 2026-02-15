【国家試験シーズン特別企画】新卒・独立志向の鍼灸師向け「キャリアプラン作成セミナー」を3月1日より新規開催

株式会社QVファクトリー

株式会社QVファクトリー（所在地：大阪市北区、代表取締役：是永裕次郎）は、2026年2月の国家試験シーズンに合わせ、新卒および将来的に独立開業を目指す鍼灸マッサージ師を対象とした「キャリアプラン作成セミナー」を2026年3月1日より新たに開催いたします。

本取り組みは、国家資格取得直後の進路不安や、開業に対する心理的ハードルを軽減することを目的とした、少人数制ワークショップ形式の新規企画です。

■ 国家試験シーズンに合わせた“新規支援施策”

2月21日「あん摩マッサージ指圧師」、22日「はり師・きゅう師」の国家試験実施を受け、資格取得後の具体的なキャリア設計を支援するため、以下の2回を開催します。

【開催概要】

■ 第1回：国家試験終了者対象回

日時：2026年3月1日（日）18:00～20:00

■ 第2回：独立志向者対象回（経験年数不問）

日時：2026年3月15日（日）18:00～20:00

会場：ツボ×ラボ はり・きゅう・指圧処

（大阪市北区東天満2-2-3 ダイアパレス604）

参加費：500円（ワンコイン）

定員：少人数制（各回定員あり）

個室5部屋+待合スペースを完備

■ セミナー内容（ワークショップ形式）

本セミナーでは講義形式ではなく、参加型ワークショップとして、

・鍼灸マッサージ業界の現状と将来性

・関連法規、開業時の届け出先や手続きの基礎

・免許を活かした多様なキャリアパターン

・技術習得と経営視点を踏まえたキャリア設計

・自分自身の強みを活かしたプランニング

を具体的に整理します。

「勤務か独立か」の二択ではなく、“段階的独立”という選択肢を提示することが特徴です。

■ 合格者向けスタートアップ支援キャンペーンも同時開始

国家試験シーズンに合わせ、セミナー参加者および見学申込者限定で、以下のスタートアップ支援を新たに導入いたします。

【80時間プラン特典】

・初月利用料無料

・2カ月目割引

（先着5名限定）

※3月開催のセミナーまたは見学会申込者限定

これにより、開業資金への不安を軽減し、段階的な独立を後押しします。

施術室I

【施術スペース紹介】

各部屋には荷物入れ用カゴ、ハンガー、鏡、消毒設備、電動昇降ベッド、スツールがあり、施術に必要なマットやタオル類、電療機器等は施術者が各自必要分を収納棚からワゴンに準備します。

全室内調光照明により落ち着いた空間を演出できます。

■ 背景：開業権があっても踏み出せない現実

鍼灸マッサージ師は医療系国家資格の中でも開業権を持つ数少ない資格です。

しかし近年、

・開業資金や固定費の高騰

・集客への不安

・技術習得不足への不安

・女性施術者の安全面への配慮

・視覚障害施術者の衛生・環境管理負担

などの要因から、卒後すぐの独立は減少傾向にあります。

柔道整復師と比較すると、鍼灸マッサージ師は小規模・個人開業が主流という構造的特徴があり、歴史的には視覚障害者の自立職業として発展してきました。

その伝統を尊重しながら、現代の多様な働き方に対応する仕組みづくりが求められています。

美容鍼施術風景

■ “開業か勤務か”ではない第三の選択肢

ツボ×ラボは、こうした歴史と現代課題を踏まえた「中間モデル」として誕生しました。

主な特徴

月額制で個室施術室を利用可能

週1回からでも、副業でも利用可能で、週末開業や空き時間開業という新しいスタイルを提案

施術に必要な備品は完備、清掃・衛生管理は施設側が対応

他施術者が在室する環境で安全性を確保

予約システム・書類作成環境を完備

視覚障害者、女性施術者、独立準備中の若手など、多様な国家資格保持者が段階的に活動できる環境を整えている。

国家試験に挑む受験生にとっては、資格取得はゴールではなくスタートです。しかし、いきなり独立するのはハードルが高く、勤務だけでは将来像が描きづらいという声も少なくありません。

開業権という強みを活かしながら、時代に合わせて柔軟に働ける仕組みづくりが求められています。

これを機に今後のキャリアの立案や、新しい一歩を踏み出してみてはいいかがだろうか。

【施設概要】

施設名：ツボ×ラボ はり・きゅう・指圧処

所在地：大阪府大阪市北区東天満2-2-3ダイアパレス604

運営会社：株式会社QVファクトリー

代表者：是永裕次郎

事業内容：シェア型治療院運営、施術者支援、キャリア支援

URL：https://tsubolabo.maqe.site/

【会社概要】

会社名：株式会社QVファクトリー

所在地：大阪府大阪市北区天神橋１丁目13-9-505

代表者：是永裕次郎

事業内容：治療院運営、シェア治療院運営、講演・研修事業

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社QVファクトリー

ツボ×ラボ事務局

Email：tsubolabo.2025@gmail.com

TEL：090-9562-5470