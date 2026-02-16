【緊急学習支援】「メガスタ」事業停止に伴う学習機会の喪失に対し、入会金免除および授業の無償提供を開始

株式会社ワオ・コーポレーション

株式会社ワオ・コーポレーション（本社：大阪市北区、代表取締役社長：池森 英雄）が運営する「Axisのオンライン家庭教師」は、オンライン家庭教師サービス「メガスタ」の運営会社である株式会社バンザン（東京都新宿区）の破産報道を受け、学習継続が困難となった受講生の学習継続をサポートするため、本日より「緊急学習支援」を実施いたします。

■背景と支援への想い

現在、報道されている「メガスタ」運営会社の事業停止により、多くの小・中・高校生の学習環境が突如として失われる事態となっています。特に学年末テストあるいは受験に向けた重要な時期における学習の中断は、生徒ご本人や保護者様にとって計り知れない不安となります。

当社は「志を高く持ち、自ら学び、自ら考え、自らの判断で行動できる人物の育成」を教育理念に掲げ、全国47都道府県に展開する「能開センター」「個別指導Axis」の強固なネットワークと、50年にわたる教育実績を基盤にオンライン指導を行っております。

同じ教育業界に身を置く企業として、学習の空白期間を最小限に留め、一日も早く安定した学習環境を取り戻していただくことが社会的責務であると考え、支援を決定いたしました。

■ 「緊急学習支援」の概要

経済的負担と精神的不安を抱えられている保護者さまに配慮し、スムーズに学習を再開できるよう、初期費用および当面の授業料を最大限免除いたします。

- 対象者：2026年2月13日時点で、株式会社バンザンが運営する「メガスタ」を利用されていた全学年の生徒さま- 入会金：全額免除（通常税込22,000円→0円）- 初月授業料：最大1.5ヶ月分（40分×6回分）を無償提供- 学習カウンセリング：教育アドバイザーによる現状の課題整理と、新しい学習計画の作成（無料）

専用フォーム ：https://forms.gle/VNYdsU8iQcPprSi78

■ 指導を継続したい講師の方々への受け入れ体制について

今回の事態により、担当生徒への指導継続が困難になった講師の方、および活動の場を失った講師の方々を対象とした対応もさせていただきます。培われた指導経験を、当塾のプラットフォームで引き続き発揮いただける環境を優先的に整えます。以下までお問い合わせください。

講師専用フォーム ：https://forms.gle/JGw6BCtUm41s3DLk7

■ Axisのオンライン家庭教師の特長

確かな運営母体：全国規模の学習塾を50年運営するワオ・コーポレーションが提供する、経営基盤の安定したサービスです。

厳選された講師陣： 難関大生からプロ講師まで、厳しい採用基準をクリアした講師が多数在籍しています。

双方向のリアルタイム指導： 独自のシステムにより、対面以上の臨場感で指導します。

全教科対応：主要5教科だけでなく、中学・高校・大学入試対策から定期試験対策まで幅広く対応可能です。

■ お問い合わせ窓口

本支援に関するお問い合わせは、以下の専用フォームまたはお電話にて承ります。

Webサイト ：Axisのオンライン家庭教師 公式サイト

専用ダイヤル ：0800-100-3737（受付時間：14:00～20:00）

専用フォーム ：https://forms.gle/VNYdsU8iQcPprSi78

ワオ・コーポレーションは「能開センター」や「個別指導Axis（アクシス）」など学習塾運営をはじめとする教育事業を軸に、エンターテインメント事業、海外事業、教育総合研究所、生活関連事業、商品企画開発、人材活用事業を全国規模で展開しています。

〈公式ホームページ〉https://www.wao-corp.com

［学習塾・教室］能開センター・個別指導Axis・スタッド学習教室

［オンライン学習］Axisのオンライン家庭教師

［スマートフォンアプリ］ワオっち！

［ロボットプログラミング教室］WAO!LAB（ワオラボ）

［アニメ・CG・映像制作］ワオワールド

［タレント・ミュージシャン・声優・俳優などのマネジメント］ワオ・エージェンシー

［哲学・科学・経済が学べる通信制高校］学校法人ワオ未来学園 ワオ高等学校

［IT・DX人材の育成］WAOTECH（ワオテック）

［社会に役立つ学びをオンラインで］ワオ未来塾

［志ある高校生を支援］一般財団法人 西澤育英基金