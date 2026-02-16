【織田信長も渇望した、香りの頂点】最高級の沈香「伽羅」を、現代の日常へ。火を使わない『香るスティックアロマ』がmedi-kunから新登場。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、100％天然エッセンシャルオイルを使用した

セルフケアシリーズ「medi-kun（メディくん）」より、最高級の香木として知られる『伽羅（沈香）』の香りを手軽に体験できる『香るスティックアロマ』の販売を開始。

■ なぜ、織田信長は「香木」のために命を懸けたのか

日本史上、最も激しい時代を駆け抜けた織田信長。

彼が権力の絶頂期にあった1574年、時の天皇の許可を得て、奈良・東大寺の正倉院に眠る伝説の香木「蘭奢待（らんじゃたい）」を切り取ったエピソードはあまりに有名です。

「力」の象徴としての香り:

蘭奢待は、沈香の中でも最高級の品質を誇る名木です。

信長がこれを求めたのは、単なる趣味ではなく、最高級の香りを所有することこそが「天下人」であることの証明だったといわれています。

戦場での静寂:

常に生死の狭間にいた武将たちは、戦の前や後の極限状態において、沈香を焚くことで脳を研ぎ澄まし、深い安らぎを得ていました。

信長が愛したその香りこそが、歴史を動かす決断を支えた「精神の調和」の源だったのです。

■ 世界が「液体黄金」と称える、沈香（アガーウッド）の奇跡

信長が愛したその香りは、世界的には「Oud（ウード）」や「Agarwood（アガーウッド）」と呼ばれ、「液体黄金（Liquid Gold）」の異名を持つほど高価で神聖なものとして扱われています。

数世紀を要する自然の芸術:

沈香（伽羅）は、樹木が傷ついた際に自らを守るために分泌した「樹脂」が、

地中の微生物と反応し、数百年から千年の歳月をかけて熟成することで生まれます。

数千本に一本という、まさに地球が数世紀かけて生み出す「奇跡」の産物です。

グローバルなラグジュアリー:

中東の王族は今もなお、自身のステータスとしてウードを愛用し、欧米のハイエンドな調香師たちは、その神秘的な深みに敬意を表して「香りの最高傑作」と称えています。

■ 「本物の伽羅」は、なぜこれほどまでに遠い存在なのか

世界で「黄金の香木」と称される沈香（伽羅）。

その精油は、数千本に一本という奇跡的な確率で生まれる樹脂からしか採取できず、

現在では「金よりも遥かに高価」な、一般には流通すら稀な至宝となっています。

そのため、現在市場に溢れる安価な製品の多くは、化学的に作られた合成香料による「再現風」に過ぎません。

人類が数千年前から愛してきた「本物の伽羅」の深み、脳を震わせるような静寂の香りを知る人は、

現代ではごく僅かな特権階級に限られているのが現状です。

■ 「誰もが本物を嗅げる世界を」--開発に込めた想い

「本物の香りには、人を癒やし、精神を整える圧倒的な力がある。それを、一部の人のものだけにしておきたくない。」

レソンシエル ジャポンのそんな想いから、今回のプロジェクトは始まりました。

高価すぎて手が出ない、あるいは焚くのが難しい本物の伽羅（沈香）の精油を、独自の技術で香りを長期間強く感じるファイバーを研究開発。

100％天然の香りを、「手に取りやすい価格」と「いつでもどこでも使える利便性」を追求し、

１本のスティックに封じ込めました。

どこへでも持ち運べる「精神のスイッチ」:

従来の香木のように火を焚く手間や、煙の心配は一切ありません。

特別なスティックに天然100％のエッセンスを封じ込め、キャップを開けて鼻に近づけるだけで、

天下人が求めた「至高の静寂」が瞬時に広がります。

合成香料不使用。本物だけが持つ「重厚な深み」:

化学的な香料では決して再現できない、沈香本来の甘く、辛く、そして重厚な余韻。

天然エッセンシャルオイルの香りが、忙しい現代人の脳を優しく、かつ力強くリフレッシュ。

■ 商品概要

商品名： medi-kun（メディクン） / 伽羅（沈香）

詳細・販売ページ：

https://lessentiel.thebase.in/items/135122264

■ 有限会社西欧館 について

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館」を拠点に、

香りを通じて豊かなライフスタイルを提案する「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」を運営。「空間を整える」視点と、古代から続く植物の知恵を融合させ、現代人の心に深く響くプロダクトを創造。

https://www.seiokan.net/