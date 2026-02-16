エンジニア領域初！「Qiita」×「Indeed PLUS」が連携、エンジニア求人配信プラットフォーム「Qiita Careers」を公開

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社であるQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、日本最大級（※1）のエンジニアコミュニティ「Qiita（キータ）」において、2025年12月3日（水）に、エンジニア領域特化型の求人配信プラットフォーム「Qiita Careers」をリリースしました。

本サービスは、世界最大級（※2）の求人データベースを持つ「Indeed」 が運営する求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」と連携しており、同プラットフォームでは日本初となるエンジニア領域特化型の展開となります。

※1 日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています。

※2 世界最大級の求人データベースを持つ「Indeed」：Comscore 2025年3月総訪問数

エンジニア求人サイト「Qiita Careers」について

「Qiita Careers」は、エンジニア求人配信プラットフォームとして、2025年12月3日（水）にリリースしました。本サービスでは、「Indeed PLUS」で配信している膨大な求人の中から、エンジニアリングに特化した求人を最適化して提供します。なお、運営はIndeed Japan株式会社によって行われます。

「Qiita Careers」はこちら：https://careers.qiita.com/

※「Qiita Careers」への会員登録・ログインにはリクルートIDが必要です。

【「Qiita Careers」の特長】

1.「Indeed PLUS」では日本初となるエンジニア特化型

様々なIndeed PLUS連携求人メディアネットワークの中でも、「Qiita Careers」は、日本初（※）となるエンジニア領域特化型の求人配信プラットフォームです。

※「Indeed PLUS」と連携中の求人サイトの実績より参照（2026年2月現在）

2. 圧倒的な求人案件数に加え、47都道府県すべてをカバー

Indeed社が保有する膨大な求人データベースにより、スタートアップから大手企業まで、市場に出ている幅広いエンジニア求人を網羅しています。また、47都道府県のすべてをカバーしており、全国のエンジニア求人を掲載しています。

※2026年2月時点における掲載中のエリア：https://careers.qiita.com/

3. Qiitaブランドによる信頼感

会員数150万人を誇る日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」ブランドにより、全国のエンジニアに求人情報をお届けします。普段から技術研鑽のためにQiitaを利用しているユーザーが、シームレスにキャリアの可能性を広げられる場を提供します。

【「Indeed PLUS」とは】

「Indeed PLUS」は、多様な求職者と多様な求人情報の効果的なマッチングを実現する仕組みとして、 Indeed が2024年1月より提供開始した、求人配信プラットフォームです。採用活動に「Indeed PLUS」を活用すると、一度の求人投稿で、11サイト以上ある「Indeed PLUS連携求人サイト」の中から、最適な複数の求人サイトに自動で求人情報が掲載され（*1）、より多くの求職者に向けたアプローチが可能となります。

これまでの実績では、求人が「Indeed PLUS」から配信されるようになると、1求人あたりの応募数が平均約3.2倍となる（*2）、1求人あたりの応募単価が平均15％低くなる（*2）など、大きな効果が確認できています。

「Indeed PLUS」について(https://jp.indeed.com/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A/indeedplus-ls)

*1：Indeed PLUS利用の際には、 Indeed の利用規約、掲載基準、使用制限が適用されます。Indeed PLUSは配信最適化の結果、複数ではなく単一の連携求人サイトにのみ掲載される場合があります。Indeed PLUS連携求人サイトのうち、求人の内容・特性や閲覧・応募状況等に照らして Indeed が最も当該求人に相応しいと判断した連携求人サイトへ自動掲載します。

*2： Indeed データ（日本） Indeed のみで掲載からIndeed PLUSでの求人配信へ切り替わった求人の前後14日間の比較

「Qiita Careers」リリースの背景と目的

近年のIT技術の急速な進歩に伴い、エンジニアのキャリア選択は多様化しています。一方で、膨大な求人情報の中から、自身の技術スキルやキャリアパスに真にマッチする情報を見つけ出すことは容易ではありません。

そこで今回、日本最大級のエンジニアコミュニティであるQiitaと、「世界最大級の求人データベース・検索技術」を持つIndeed社が連携し、エンジニアが効率的かつ納得感のある仕事探しをできる環境を構築するため、「Qiita Careers」を公開しました。

【プレスリリース】求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」のネットワークがさらに拡大！最大15の求人サイトを通じ、多様な求職者に求人情報を配信可能に（Indeed Japan株式会社）：https://jp.indeed.com/news/releases/20260216

Indeedについて

Indeed は、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイト（Comscore 2025年3月総訪問数）です。 Indeed には、6億1,000万件の求職者プロフィールがあり、28言語で60か国以上の人々が Indeed で仕事を探したり、履歴書を投稿したり、企業を調べたりしています。 350万以上の雇用主が Indeed を利用して新しい従業員を見つけ、採用しています。

詳細はhttps://jp.indeed.com をご覧ください。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/

