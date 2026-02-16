フィグニー株式会社、開発リスクゼロの新規事業創出支援サービス「フィグニーゼロイチ」を正式リリース

フィグニー株式会社

フィグニー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：里見恵介）は、本日、新規事業のアイデアを迅速に具現化し、開発リスクをゼロにする新しい受託開発モデル「フィグニーゼロイチ」を正式にリリースしたことをお知らせいたします。

本サービスは、お客様の構想段階のアイデアを基に、実際に動作するプロトタイプ（ベータ版）を無料で開発・提供するものです。これにより、本格的な開発投資を行う前に、事業の核となるアイデアの市場性や実現可能性を低コストかつ迅速に検証することが可能になります。

■ サービス提供の背景

多くの企業が新規事業開発において、「多額の予算を投じたにもかかわらず、完成したプロダクトが市場のニーズと乖離していた」という課題に直面しています。この失敗の主な原因は、従来の受託開発モデルにおける長い開発期間と、初期段階での不透明な開発リスクにありました。

フィグニー株式会社は、この構造的な課題を解決すべく、最新の技術スタックと独自の開発プロセスを組み合わせ、お客様が安心して事業の第一歩を踏み出せるための新しい選択肢として「フィグニーゼロイチ」を開発いたしました。

■ 「フィグニーゼロイチ」の概要と5つの強み

「フィグニーゼロイチ」は、お客様との初回ヒアリングから約1週間で、実際に手元で操作できる「実機ベータ版」を無料で提供します。デザイン案だけでは分からない「使い心地」を具体的に検証し、ユーザーからのフィードバックを迅速に反映させることが可能です。

【無料提供範囲】

・初回キックオフMTG：0円

・ベータ版制作、検証：0円

・修正対応：3回まで無料

本サービスは、以下の5つの強みを通じて、お客様のビジネスが成功するための「確実な一歩」を共に創り出します。

１. 手元で動く「実機ベータ版」

デザインだけでは分からない「使い心地」を、実際に触れるフロント画面で検証できます。

２. 最新技術スタックでの実装

React、Next.js、TypeScriptなど、モダンな技術を使用し、本番環境を見据えた高品質な実装を提供します。

３. 柔軟な修正対応

ベータ版での検証結果を基に、3回まで無料で修正対応いたします。

４. 透明性の高い開発プロセス

進捗状況をリアルタイムで共有し、開発の「見える化」を実現します。

５. 本番環境へのスムーズな移行

ベータ版で検証した内容を基に、無駄なく効率的に本番開発へ移行できます。

■ 開発フロー：アイデアを確実に具現化する7つのステップ

「フィグニーゼロイチ」では、お客様が納得した上で本格的な開発に進めるよう、透明性の高い7ステップのプロセスを採用しています。

１. 初回キックオフ（無料）：WebMTGにて、ベータ版作成に必要なヒアリングを実施します。

２. ベータ版開発（無料）：約1週間で、実際に動く画面を最速で作成します。

３. デモ・検証（無料）：実機で「使い心地」を実際に確かめていただきます。

４. 修正対応（無料）：フィードバックを基に、3回まで無料で改善します。

５. 納得確認：本開発へ進むかどうかの判断を行っていただきます。

６. 見積提示：ベータ版を基に、正確な本開発のお見積もりを提示します。

７. 本格開発：検証済みの仕様で、スムーズかつ確実に実装を進めます。

■ サービス詳細

フィグニー株式会社は、「フィグニーゼロイチ」を通じて、規模の大小を問わず、あらゆる企業の新規事業創出を支援してまいります。

詳細については、専用サイトをご覧ください。

サービスサイトを見る :https://fignny-plus-lp.vercel.app/

■フィグニー株式会社とは？

VR/ARを中心に、Web、モバイル、基幹システム、AI、法人向けエンジニア研修まで幅広い領域でお客様のビジネスを支援するテクノロジーカンパニーです。一度だけでなく長くお付き合いいただける関係性を大切にしており、9割以上のリピート率を誇ります。弊社の強みは、お客様の想いやビジネス課題を正確に理解する丁寧なヒアリングと、営業や仲介業者を挟まない直接対話による認識の齬齬の排除です。代表自身もエンジニアであり、製造、小売、医療など多岐にわたる業界での豊富な開発経験を活かし、現場で真に役立つシステム構築を実現します。

会社所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18階 JustCo新宿ミライナタワー

代表取締役社長：里見 恵介

公式ホームページ：https://fignny.co.jp/

お問合せ：info@fignny.co.jp