【残り1週間！】バスかめファン！× マルカメラ　丸亀コミュニティバス　冬のフォトコンテスト開催中

株式会社三菱地所設計

このたび、株式会社三菱地所設計（東京都千代田区、代表取締役社長：谷澤 淳一、以下 三菱地所設計）、丸亀市、琴参バス株式会社（香川県丸亀市、代表取締役：佐藤 邦明、以下 琴参バス）、Pacific Spatial Solutions株式会社（東京都千代田区、代表取締役：八十島 裕、以下 PSS）は、丸亀市のまちの魅力、そして地域の足として親しまれているコミュニティバスの姿を、多くの方に改めて知っていただくため、Webアプリ「バスかめファン！」(https://buskame.jp/)を通じて「丸亀コミュニティバス 冬のフォトコンテスト」を開催しています。

通勤・通学のひとこま、雪化粧の街並み、地域の人々とバスが織りなす日常の景色など、みなさまが見つけた “コミュニティバスとともにある丸亀らしい冬” を映した作品をぜひお寄せください。

当フォトコンテストに応募される方は以下をお読みいただき、同意の上でご応募ください。ご応募いただいた場合には、下記諸条件全てにご同意いただいたものとさせていただきます。

応募方法

１．Webアプリ「バスかめファン！」（https://buskame.jp 、ま

たは右記二次元コードを参照ください）にアクセスし、ニック

ネームを登録（※ニックネームは自由ですが、入賞作品発表の

際に使用します）。

２．撮影場所に最も近いバス停をタップして、コメント欄に作品タ

イトルおよび「#marucamera」を入力して写真を投稿。

３．応募完了！

※「#marucamera」がついた投稿写真については、マルカメラ公式Instagramアカウントで再投稿させていただく可能性があります。「#marucamera」をつけて投稿された場合、その扱いはマルカメラ利用規約（https://www.city.marugame.lg.jp/page/3048.html）に準じますのでご確認ください。

〈Webアプリ「バスかめファン！」とは〉

バスを楽しみ（fun）、丸亀のファン（fan）の輪を広げる《バスかめファン！》は、丸亀市内のバス停についての要望や周辺スポットのシェアしたい情報を投稿したり「いいね」することで、各バス停に住むキャラクター「かめ丸」をみんなで育てる、ゲーム要素を持った実証実験中のWebアプリです。地域住民・交通事業者・行政・観光客などの多様なステークホルダーをつなぐプラットフォームとなり、バスや地域の魅力を発掘します。公共交通の利用を促進することで地域の活性化を図る、新たなまちづくりの取り組みの一環です。

バスSNS Webアプリ《バスかめファン！》

〈「マルカメラ」とは〉

丸亀市には古き良き日本の姿や精神を感じる文化や歴史、風景があります。

写真とSNSを利用してより多くの人々に丸亀市が誇る自然と歴史・文化・食を認知していただけるように「マルカメラ（#marucamera）」というコンセプトを設けて展開しています。

マルカメラのロゴは丸亀市のマークからヒントを得て、カメラレンズの絞りと亀の甲羅模様に見立てた六角形から放射状に広がる線で、世界中の人々が丸亀市と繋がることをイメージして創られました。

■応募要件

・応募期間：2025年12月22日（月）～2026年2月22日（日）

※より多くの方にご参加いただくため、応募期間を延長しました！

・応募点数：制限なし

・応募対象者：どなたでも

・その他：応募作品は、必ずしもバスやバス停が写っていなくてかまいません。ただし投稿の際にはバス停を選ぶ必要があるため、撮影場所に最も近いバス停を選んで投稿してください。



■審査・入賞作品について

路線ごとの部門賞と企業特別賞を設け、それぞれ入賞作品を選定します。入賞作品は、事務局にて厳正なる審査のうえで決定いたします。

入賞作品は、バスかめファン！Webサイトの他、市公式サイトや広報紙などで紹介させていただく予定です。

以下の路線ごと（7路線）に部門賞（3部門）を選定。

・ 丸亀垂水線 ・ 丸亀西線 ・ 本島コミュニティバス

・ 丸亀東線 ・ 綾歌宇多津線 ・ 広島コミュニティバス

・ 丸亀西線 ・ レオマ宇多津線

◇部門賞：丸亀コミュニティバス沿線エリアの多様な魅力を伝える作品を表彰します。

・丸亀冬景色部門：丸亀らしい冬の景色を表現した作品を表彰します。

・バス停部門：バス停とともにあるまちの魅力を伝える作品を表彰します。

・まちづくり部門：バスかめファン！は、バス停を中心としたまちに対してのちょっとした意見や要望も投稿できるようなサービスを目指しています。将来的なサービスの確立に向けて、まちへの意見をうまく表現した作品を表彰します。

◇企業特別賞：協賛企業にて、特別賞にふさわしい作品を表彰します。

■ 入賞者特典：

部門賞

・バス停部門（7作品）：バス回数券（11枚綴り）

・まちづくり部門（7作品）：丸亀特産"ミニうちわ"

・丸亀冬景色部門（7作品）：

じゅうじゅうクッション（上位3作品）

じゅうじゅう顔型ストラップ（そのほか4作品）

企業特別賞

・空港特別賞（4作品）：

大賞（1作品） 空港売店商品券（1万円分）

入賞（3作品） スーツケースバンド

入賞特典は、丸亀市役所でのお渡しを予定しております。詳細は応募期間終了後、審査を経て、受賞者の方へ個別にご連絡いたします。

■注意事項・禁止事項

・応募作品は未発表のものに限ります。

・個人が特定される被写体を含む場合や、第三者が権利を有する著作物が作品の中に含まれる場合は、許可を得てからご応募ください。応募作品について第三者との権利侵害や損害賠償の責任が発生した場合、主催者・事務局は一切の責任を負いません。

・以下の作品の投稿は禁止いたします。

‣ 公序良俗に反する作品や、第三者の肖像権や著作権その他権利を侵害するもの

‣ 特定の個人団体を誹謗中傷するもの

‣ 合成写真など画像データを加工したもの ※「加工」とは合成物や不要物の除去のこと

‣ その他事務局が不適切と判断するもの

■主催：「バスかめファン！× マルカメラ 丸亀コミュニティバス 冬のフォトコンテスト」事務局（丸亀市・琴参バス株式会社・株式会社三菱地所設計・Pacific Spatial Solutions株式会社）

■協賛：高松空港株式会社

▽イベントに関するお問い合せ先

buskame-info@mj-sekkei.com