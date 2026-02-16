一般道路の後席シートベルト着用率は45.8％

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は2025年10月6日（月）から11月7日（金）にかけて、警察庁と合同で「シートベルト着用状況全国調査」を実施し、2026年2月16日（月）にその結果を公表しました。

全国885カ所で調査したところ、後部座席（以下、後席）でのシートベルト着用率は、

一般道路で45.8％（前年比0.3ポイント増）

高速道路等で79.9％（前年比0.2ポイント増）

となりました。

今年は前年比でわずかな増加にとどまり、とくに一般道路の後席については着用率が半数にも満たない低い状況が続いています。

一方、運転席の着用率は一般道路で99.1％、高速道路等で99.6％、助手席も95％を超えるなど、高い着用が維持されています。

※都道府県ごとの数値など、詳細は添付資料からご確認ください。

2008年に後席でのシートベルト着用が義務化※１されてから15年以上経過しましたが、依然として後席は運転席、助手席と比べて着用率が低い状態で推移しています。その中でも、一般道路で着用率の低さが際立ち、改めて後席でのシートベルト着用の重要性が十分に浸透されていないことを示す結果となりました。

一般道路における着用率の推移

JAFでは乗員の安全を確保するため、後部座席同乗者にも自発的にシートベルトを着用するよう、全席シートベルトの着用、ならびにチャイルドシートの使用について、今後もさまざまな啓発活動を続けてまいります。

※１ 道路交通法では、全ての座席でシートベルト着用が義務付けられています。なお、高速道路等（高速自動車国道又は自動車専用道路）での違反は、行政処分の基礎点数1点が付されます。

■添付資料：シートベルト着用状況全国調査結果2025年▶https://jaf.link/3Mn9o1X

■いのちをつなぐ一本がある 後席シートベルトの安心力▶https://jaf.link/4rz05L5

■JAFユーザーテスト：後席シートベルト非着用時の危険性▶https://jaf.link/3MeYsU2