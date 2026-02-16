『資産運用！学べるラブリー』ライブ配信の第2弾が決定！2/25(水)20時より松井証券公式YouTubeチャンネルにて配信

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年2月25日(水)20時(予定)より、松井証券YouTube公式チャンネル(@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))にて、『資産運用！学べるラブリー』のYouTubeライブ配信を実施いたします。

ライブ配信『学べるラブリーLIVE』では、『資産運用！学べるラブリー』レギュラーメンバーのマヂカルラブリー（野田クリスタルさん/村上さん）、テスタさん、佐田志歩さん、松井証券 武藤正樹が勢ぞろいします。

視聴者の皆様からのコメント・ご質問に、メンバーがリアルタイムでお答えします。また、ライブ配信に向けて事前質問を募集しております。皆様からのご質問をお待ちしております。

事前質問、ライブ配信の詳細はこちら: https://www.matsui.co.jp/study/seminar/event/20260225.html

「資産運用！学べるラブリー」とは？

総再生回数は7,000万回超！

松井証券公式YouTubeチャンネルでは、投資を始めたばかりの方、これから始めようという方に、楽しく資産運用を学んでもらえるよう、M-1グランプリ2020王者のマヂカルラブリーさんが出演する投資教育バラエティー番組『資産運用！学べるラブリー』を2020年7月より公開しています。

「お笑い×投資」という斬新な切り口でご好評をいただき、番組を開始して以降、公式YouTubeチャンネル登録者数は70万人を突破するなど急成長しています。これまでシーズン1～19とスピンオフ企画を合わせて100本以上の動画を公開しています。動画では、投資の基礎知識をはじめ、総利益100億円突破のカリスマトレーダー・テスタさんによるリアルな投資の話など、様々な角度から投資の面白さを伝えています。

出演者プロフィール

マヂカルラブリー(野田クリスタル / 村上)

2007年2月結成。2017年のM-1グランプリで決勝進出、最下位に沈むも2020年のM-1グランプリで優勝。キングオブコント、2018年・2021年決勝進出。

野田クリスタルは2020年R-1ぐらんぷりで優勝もしており、史上初の3大会全てでのファイナリスト経験者。現在、バラエティー番組、ラジオ、CMなど多方面で活躍。

テスタ

2005年から元手300万円で株を始め、スキャルピングで全体相場の動向にさほど影響されることなく、資産を増やし続けてきた。近年は、資産の拡大を踏まえて、スイングや中長期スパンのファンダメンタルズ投資など、時間軸の異なるトレードにも手を広げている。これまでの累積利益は約100億円。

佐田 志歩

フリーアナウンサー。

神戸女学院大学を卒業後、瀬戸内海放送にアナウンサーとして入局。「KSBスーパーJチャンネル」キャスター、「めざせ！甲子園」MCなどを担当する。2019年よりフリーアナウンサーとして活動をスタート。朝の情報番組のメインMCを務めながら、経済、競馬など活動の幅を広げていく。2020年4月より「松井証券 資産運用！学べるラブリー」進行を担当。同チャンネル「テスタの魔法株学校」「予約の取れない株相談所」ではパネラーとしても出演。2025年7月より松井証券CMに出演中。自身も株式投資を行う「株好きアナウンサー」として投資の楽しさや悩みなど等身大の声を発信している。

松井証券YouTube公式チャンネル (@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))

松井証券YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。

2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の『資産運用！学べるラブリー』や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティー番組『予約の取れない株相談所』など、年間70本以上の動画を公開しており、2026年2月現在、チャンネル登録者数は70万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

