RED KAP × Sonny Label 春の別注アイテムが登場！

株式会社アーバンリサーチ

アメリカを代表する老舗ワークウェアブランド RED KAP（レッドキャップ）と、URBAN RESEARCH Sonny Labelによる別注アイテムが今シーズンも登場。

RED KAPならではのワークテイストをベースに、Sonny Labelらしいリラックス感をプラスしたデニムシャツとワイドパンツの2型をご用意しました。

ITEM 01.

別注 RED KAP × Sonny Label デニムシャツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gLA26130-1033015/?_ga=2.73899473.295040332.1771214554-604587.1723687207)

number：LA26130-1033015

price：\7,920 (税込)

color：インディゴ / ワンウォッシュ

size：M / L

RED KAPに別注したワークシャツは、ゆったりとした身幅ながらも丈を長すぎない設定にすることで、ワイドシルエットのパンツとも好相性です。シーズン初めのデニムオンデニムスタイルにも取り入れていただきたい1着。ボタンには各カラーに合わせたマーブルボタンを採用した完全別注アイテムです。さらに、チェストや肩にブラスト加工を施し、ヴィンテージ感をプラスしています。胸ポケットにはRED KAPのピスネームがワンポイントで施されています。

ITEM 02.

別注 RED KAP × Sonny Label ワイドデニムパンツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gLA26130-1043301/?_ga=2.73899473.295040332.1771214554-604587.1723687207)

number：LA26130-1043301

price：\7,920 (税込)

color：ライトインディゴ / ユーズド

size：M / L

RED KAPに別注をかけたワイドバギーデニムパンツは、ゆったりとしたワタリとヒップ周りからストンと落ちるシルエットが特徴です。ヒゲ加工を施すことで、ユーズド感を演出しました。バックポケットにはフラッシャーに加え、ヴィンテージのRED KAPに見られるキャップロゴをモチーフにしたレザー風パッチを採用。アーカイブデザインを取り入れた、完全別注アイテムとなっています。

RED KAP（レッドキャップ）

1923年にアメリカ・テネシー州で誕生した老舗ワークウェアブランド。自動車産業をはじめ数多くの現場で愛されてきたタフな作りと無駄のないデザインは、いまやファッションシーンでも高い支持を集めている。

【販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

URBAN RESEARCH Sonny Label 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store13/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ららぽーとEXPOCITY店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_46/)

URBAN RESEARCH DOORS ららぽーと立川立飛店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_66/) / ららぽーと湘南平塚店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_71/) / ららぽーと沼津店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/4_82/)

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 天王寺ミオ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store9/9_1/)