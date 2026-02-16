一宮から、最難関へ！ 2026年３月、「名門会」が一宮駅前に新規開校！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社名門会（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉田信司）は2026年３月、「名門会 一宮駅前校」を新規開校します。

一宮校では開校を記念し、特別なイベント「滝中学校入試攻略セミナー」を開催。学校が「求める生徒像」や、「合否を分ける１点」の守り方などを徹底解説いたします。ぜひお越しください。

■ごあいさつ ─ 教室長より

教室責任者 小川一虎

地域の皆様からのご要望にお応えして、2026年3月に一宮駅前校を開校いたします。

校舎は各線一宮駅から徒歩数分の立地で、東海地区名門会を代表するプロ教師たちが熱気あふれる授業を実施する予定です。

東海地区の名門会は、中学受験では「東海」「南山中女子部」「滝中」「愛知淑徳」といった難関中へ、高校受験でも「東海」「滝」「県内トップ高」への合格を毎年多数輩出しています。

また大学受験では地元「名古屋大」「名古屋市立大」「藤田医科大」「愛知医科大」など、難関大・医学部へも合格者を毎年多数輩出しています。

東海地区の名門会教室には、近隣の公立小・中学校をはじめ「東海」「南山中女子部・男子部」「滝」「愛知淑徳」「金城学院」「椙山女学園」といった私立中高生が多数通い、定期試験・実力テスト・模試対策から、志望校別の受験対策、推薦対策、中学受験では名進研、浜学園、馬渕教室などの進学塾フォロー、英検(R)・TEAP(R)対策、さらには大学での授業フォローまで、さまざまな指導・対策を行っております。

一宮駅前校でも、生徒一人ひとりにしっかり寄り添い、その夢を教師・職員一同全力でバックアップいたします。

ぜひ、教室にお越しください。お待ちしております。

■滝中学校 入試攻略セミナー in 一宮 ～「名門会一宮駅前校」開校記念イベント～

・【現役教諭 登壇】入試広報部長が明かす「求める生徒像」と、プロ教師が教える「合否を分ける1点」の守り方

「入試のねらい」と、 名門会 プロ教師が「逆転の算数・国語」を徹底解説

愛知県最難関の一つである滝中学校。

偏差値や暗記だけではその高い壁を突破することは困難です。

本セミナーでは、学校側の「出題意図」と、プロ教師による「攻略戦略」を一度に手に入れることができます。

滝中学校ならではの出題傾向と、今後の学習で何を大切にすべきかを丁寧にお伝えし、受験生とご家庭の自信につなげる時間をご提供いたします。

「模試の判定だけでは不安」「効果的な学習法を知りたい」「子どもの思考力を伸ばしたい」そんな方はぜひご参加ください。

・このセミナーで得られる3つの価値

・学校の「本音」を知る

入試広報部長・安藤先生より、滝中の教育理念、そして入試を通じて受験生に何を問うているのか。パンフレットには載っていない「入試問題に込めたメッセージ」を直接伺います。学校が求める生徒像を知ることで、学習の軸が定まります。

・「合否を分けた１問」を攻略する

教師が、多くの受験生が躓いた「算数・国語の典型問題」を徹底解剖。どう考え、どう書けば得点になるのか、思考プロセスを伝授します。

・「今やるべきこと」が明確になる

希望者には、中学受験の専門アドバイザーによる個別相談を実施。現状の偏差値や学習状況から、滝中合格への最短ルートをアドバイスします。

・開催概要

・対象：滝中学校を目指す保護者の方 ※受験生本人のご参加も可能です。

・実施日時：2026年3月8日（日）14:30-16:30

・会場：尾張一宮駅前ビル iビル 2F大会議室（愛知県一宮市栄３丁目１ー２）

・プログラム内容：

【第一部】

基調講演 ～滝中学校の現役教諭が登壇！！～

「滝中学校の入試問題に秘められたメッセージ」

（登壇）滝中学校・高等学校 入試広報部部長 安藤 裕司 先生

【第二部】

合否を分けた問題解説（算数）

（登壇）名門会 ［中学受験］プロ講師 亀垣 和幸 先生

合否を分けた問題解説（国語）

（登壇）名門会 ［中学受験］プロ講師 西尾 麻季子 先生

【無料個別相談会】

中学受験アドバイザーが、お子様の学習状況・悩み・疑問を伺いながら、個別に解決方法をアドバイスいたします。

＊プログラム内容は変更する場合がございますので、

予め、ご了承いただきますようお願いいたします。

・参加方法：入場無料（事前予約制）本イベントは【先着30名限定】です。

お申込みはこちら(https://meimonkai.co.jp/event-form/)

■プロ教師の完全１対１で、夢の第一志望校へ！── 名門会が高い合格実績を出せる理由

豊富な指導経験や合格実績はもちろんのこと、個々の学力を最大限引き上げられる“卓越した指導力”、入試傾向を熟知し意図を見極める“豊富な経験に基づく分析力”、さらに生徒と信頼関係を築ける“優れた人間性”を兼ね備えた受験指導のプロフェッショナルが名門会の教師陣です。

基礎理解・定着のための“知識のインプット”から、入試実戦力養成のための“演習によるアウトプット”まで、１対１で、お子様のためだけの指導を行います。

全国6,000名以上の在籍教師の中から、ご要望に合う最適な教師を選択します。

もちろん指導開始後も、相性などで問題があれば、教師変更が可能です。

■会社概要

■株式会社名門会

所在地：東京都豊島区目白一丁目4番25号

代表：代表取締役社長 吉田信司

URL：https://meimonkai.co.jp/

事業内容：

・社会人プロ家庭教師センター「名門会」の運営

・全国展開の進学個別指導塾「TOMEIKAI」の運営

・対面授業同様の双方向オンライン授業「名門会ONLINE」の運営

・医学部受験専門個別指導塾「MEDIC名門会」の運営

■株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

