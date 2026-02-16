テレビ・ラジオで活躍中の東京芸人が近鉄アート館に！　東京お笑い事務所ライブを 4 月・5 月連続開催　4 月は阿佐ヶ谷姉妹、5 月はナイツが登場

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43)にある劇場、近鉄アート館にて、4月、5月と2か月連続での東京お笑い事務所ライブを開催します。 この企画は「近鉄アート館 演芸ウィーク2026」の一環として開催されます。 4月18日(土)は阿佐ヶ谷姉妹が所属する事務所「ASH&D」、5月8日(金)はナイツが所属する事務所「マセキ芸能社」 の事務所ライブの開催となります。関西では開催の少ない、東京のお笑い事務所ライブです。





【ASH＆D事務所ライブ 大阪コントメンR 公演概要】■日時2026 年 4 月 18 日(土)１.14:00～２.18:00～■出演者●ザ・ギース（2008・2015・2018・2020 年キングオブコント決勝進出）●ラブレターズ（2024 年キングオブコント 2024 優勝）●阿佐ヶ谷姉妹（2018 年「女芸人 No.1 決定戦 THE W」優勝）●シンボルタワー●十九人●破壊ありがとう 他■料金全席指定 3,500 円 (未就学児入場不可)■販売チケットぴあイープラス（チケット絶賛販売中）【マセキ芸能社事務所ライブ マセキ芸人コレクション in 近鉄アート館 公演概要】■日時2026 年 5 月 8 日（金）１.14:00～２.18:00～■出演者●ナイツ （第 39 回浅草芸能大賞 大賞受賞）●ニッチェ （2026 年「女芸人 No.1 決定戦 THE W」優勝）●三四郎 (THE SECOND～漫才トーナメント～2023 ファイナリスト)●ニッキューナナ●フランツ■料金全席指定 4,500 円当日券は 500 円アップ （未就学児入場不可）■販売チケットぴあCN プレイガイドローソンチケットアート館チケットセンター（チケット一般発売 3 月 1 日）