オルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」、『累計申込総額700億円突破記念ファンドプレミアムID1016』を募集開始

個人投資家の皆様にさまざまな投資機会を提供するオルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」を運営するSAMURAI 証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 慶一）は、新商品『累計申込総額700億円突破記念ファンドプレミアムID1016』を募集開始いたしました。（詳細： https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=1016）

■新商品『累計申込総額700億円突破記念ファンドプレミアムID1016』の概要

・募集総額：1億4,001万円

・目標利回り：8％(税引前)

・最低申込金額：1万円以上

・追加申込単位：1万円

・最低成立金額：1,000万円以上の投資申込で成立

・募集期間：2026年2月16日（月）12時 ～ 2026年2月19日（木）23時59分

※上記表に記載の目標利回りは、現時点での目標・想定利回り（税控除前）であり、将来の運用成果を保証するものでは有りません。

※「目標利回り」とは、営業者から貸付先への貸付に係る貸付金利より営業者報酬を控除して算出した数値であり、投資金額に対する分配金合計額の割合（年率換算）とは異なります。

▼新商品に関する詳細はこちら

https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=1016

■オルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」について

「オルタナバンク」は、個人の投資家の皆様が、安全に、そして安心して、企業への投資と、ご自身に最適な資産形成をしていただけるオルタナティブ投資プラットフォームです。クラウドファンディングの仕組みによって、誰でも少額から簡単に投資を始めることができ、高度な専門知識を持っていなくても、収益を狙うことができる、資産形成のためのサービスです。

▼オルタナバンクについて詳細はこちら

https://www.alternabank.jp/

オルタナバンク LINE公式アカウント

▼友だち追加はこちらから

https://lin.ee/8hM0hkc

■SAMURAI証券について

社名：SAMURAI証券株式会社

所在地：東京都港区赤坂二丁目17番46号 グローヴ4階

代表者：代表取締役社長 山口 慶一

第一種・第二種金融商品取引業

登録番号：関東財務局長（金商）第36号、宅地建物取引業（東京都知事（1）第111379号）

加入協会・基金：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、日本投資者保護基金、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

資本金：99,000,000円（2024年10月）

設立年月：2002年2月

URL：https://www.alternabank.jp/company/index

