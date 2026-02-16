年に1度の『#SHEIN新生活応援』キャンペーン開催

ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

SHEIN（シーイン）は、SHEIN Group（https://www.sheingroup.com/）が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域（※2026年1月末時点）にてサービスを提供しています。

この度、2026年2月16日（月）12:00～3月9日（月）12:00の期間限定で春の準備を応援する『#SHEIN新生活応援』キャンペーンを開催いたします。新生活に必要な生活雑貨からトレンドファッションアイテムまで、全カテゴリアイテムがセール対象で人気のアイテムを最大90%オフで購入いただけます。

URL：https://jp.shein.com/

SHEINは、2026年2月16日（月）12:00～3月9日（月）12:00の期間限定で、生活雑貨や美容アイテム、春のトレンドファッションアイテムまであらゆるアイテムが最大90％オフとなる『#SHEIN新生活応援』キャンペーンを開催いたします。対象商品100万点以上を大幅プライスダウンでゲットできるお得なキャンペーンです。

キャンペーン期間中は、3週間にわたり「プレキャンペーン・第1弾・第2弾」の3つのステージを展開し、日々変化する特典により、いつ訪れても新しい驚きに出会える体験をお届けします。

さらに今回は、春向け商品の特別価格をはじめ、期間限定の先着特典として、毎日20:00より6,000円以上お買い上げの方へ「選べる新生活ギフト」の無料プレゼントや、対象のトレンドアイテムが全品50％オフになる「メガセール」、さらには最大5,000ポイントが当たる「新生活ラッキールーレット」など、お買い物をより一層盛り上げる豪華なキャンペーンを多数ご用意しております。

また、12:00からの時間限定・先着特典として、10,000円オフの特大クーポンや送料無料クーポンの配布をします。さらに、3月1日（日）18:00～24:00の6時間限定で、6,000円以上お買い上げの方を対象に全品ポイント2倍キャンペーンを実施するなど、見逃せない企画が目白押しとなっております。

■『#SHEIN新生活応援』キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/256_1_e563e3fc96d12d4e06c7e057f901fb1f.jpg?v=202602160551 ]

※各キャンペーンやセールなどの注意事項につきましては、「SHEIN」Webサイト・アプリ内をご参照ください。

■『#SHEIN新生活応援』キャンペーン 対象商品 ※一部抜粋

商品名：FRIFUL ドット柄 シアーブラウス

価格：680円

コード：sz2408226716207209

商品名：オフショルダー ニットプルオーバーセーター

価格：2,361円

コード：sz251101668222214940

商品名：FRIFUL ドロップショルダー ルーズデニムジャケット ワイドレッグデニム セット

価格：5,461円

コード：sz251023097911902221

商品名：ドロップショルダー オーバーサイズ カーディガン

価格：3,153円

コード：sz2308219518598909

商品名：Elamini シャツレイヤード風 ブラックミニワンピース

価格：2,746円

コード：sz25070577767266130

※価格は、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■SHEINのご紹介

SHEINは、グローバルに展開するオンラインファッション＆ライフスタイルブランドです。オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。

