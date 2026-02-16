【2月18日（水）】公民連携まちづくりを推進する「共創会議」を開催！

福島県浪江町共創会議の様子

浪江町では、福島国際研究教育機構（F-REI）施設（https://www.f-rei.go.jp/）と浪江駅の間の区域の公民連携まちづくりを推進するため、令和 7 年5月に「浪江駅西側地区共創会議」を発足しました。本会議では、まちづくり事業を具体化し、浪江駅西側地区の敷地 利活用、建物建設および整備、施設運営を行う民間事業者公募の令和9年度実施を当面の目標としています。 共創会議のコミュニティ部会では、当該地区における民間事業の実現性を高める活動を今後2 年間にわたり行うこととし ており、このたび、第 3 回を 2 月 18 日に開催しますので、ぜひ、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

＜概 要＞

【日 時】 令和 8 年 2 月 18 日（水）13:30～16:30

【場 所】 浪江町防災交流センター会議室（浪江町室原八龍内 22－1）

【対 象】 浪江町民、町内就業者、町内外事業者

【H P】 https://www.town.namie.fukushima.jp/site/events/42048.html ＜コミュニティ部会の詳細＞

当日の詳細

【第 1 部】

まちづくりワーキンググループ 今後のまちづくりガイドラインの策定に向け、当地区の将来ビジョンや愛称（案）についての話合い

【第 2 部】

町からの報告等

・エリアマネジメントについて（株式会社いのちとぶんか社 取締役 葛西優香 氏）

・事業アイデアピッチ 他

【第 3 部】個別事業テーマ別ワーキンググループ ピッチ発表者等の各事業テーマに基づくグループをつくり、対話を通じて共創の可能性を掘り下げる

【お問い合わせ先】

浪江町役場 市街地整備課 F-REI 立地室 電話：0240-23-6927