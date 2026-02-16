【2月4日】事業者向け F-REI セミナーを開催しました

福島県浪江町事業者向け F-REI セミナーの様子

浪江町は、令和 8 年 2 月 4 日（火）、浪江町防災交流センターにおいて「事業者向け F-REI セミナー」を開催し、当日 は、浪江町内の事業者および浪江町に関わりのある事業者など、18 団体 24 名が参加しました。

本セミナーは、令和 5 年 4 月に福島国際研究教育機構（F-REI）が浪江町に立地したことを受け、浪江町が進める産業創出および企業誘致施策の一環として実施したものです。F-REI の研究内容を事業者へ直接紹介し、浪江町に関係する町内外事業者と F-REI との接点を形成することが目的です。

■F-REI の研究内容と連携可能性を紹介

当日は、福島国際研究教育機構（F-REI）広域連携監の村田文夫氏を講師に迎え、F-REI の概要や研究分野、事業者との関わり方の可能性について説明が行われました。

参加事業者は、研究内容や今後の展開について理解を深めるとともに、自社の事業分野との接点や今後の関わり方について関心を寄せていました。その後の名刺交換の時間では、F-REI 職員と参加事業者が直接交流し、今後の連携を見据えた関係づくりが図られました。

■産学官連携の基盤づくりへ

町内外事業者と F-REI 職員との交流の様子

浪江町では、F-REI の立地を契機として、研究機関と事業者と行政が連携した産業創出を重要な施策として位置付けてい ます。本セミナーは継続的な産学官連携の基盤づくりを目指す取組みのひとつとして実施しました。今後も、事業者と F-REI が つながる機会を創出し、「F-REI と連携できる町」としての魅力を発信することで、町内外事業者の関心を高め、新たな産業創 出と企業誘致につなげてまいります。

■開催概要

名称：事業者向け F-REI セミナー

日時：令和 8 年 2 月 4 日（水）

会場：浪江町防災交流センター

参加者：18 団体 24 名（浪江町内事業者および浪江町に関係する事業者）

講師：福島国際研究教育機構（F-REI）広域連携監 村田文夫 氏

■福島国際研究教育機構（F-REI）とは

福島国際研究教育機構（F-REI）は、福島の復興と新産業創出を目的として令和 5 年 4 月に設立された国の研究教育機関です。「ロボット」「農林水産業」「エネルギー」「放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用」「原子力災害に関するデータ や知見の集積・発信」といった分野で、世界水準の研究開発等を進めており、現在、浪江駅の西側エリアに研究拠点の整備が進められています。

本部施設は令和 10 年度、研究実験施設、固有実験施設等は令和 12 年度完成予定です。

■福島国際研究教育機構_ホームページ https://www.f-rei.go.jp/

