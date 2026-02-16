「カンパイPASS」で千葉の飲食店と地域を元気に！ファーストゴール支援額300万円を達成、プロジェクト実施が決定

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、千葉県内の飲食店と地域を盛り上げる「カンパイPASS」プロジェクトのクラウドファンディングを実施しております。2026年２月13日に、ファーストゴールである支援額300万円を達成し、プロジェクトの実施が決定いたしました。参加飲食店は8エリアで278店舗となり、支援者数も100人を超えております。現在はネクストゴールである支援額500万円の達成を目指し、引き続きご支援を募っております。

クラウドファンディング実施期間：2026年1月7日(水)～2月27日(金)

カンパイPASS有効期間：2026年4月1日(水)～5月31日(日)

■応援はこちらから！

https://readyfor.jp/projects/kanpai-pass

■使えるお店は？

https://chiicomi.com/press/2068883/

千葉／津田沼／船橋／市川・本八幡／柏／松戸／成田／八千代・勝田台の8エリアから、様々なジャンルの店舗にご参加いただいております。魚民や目利きの銀次、山内農場などを展開するモンテローザグループ、田所商店など有名店舗も参加が決定。

左上から右回りに、焼酎Bar 世海（津田沼エリア）、テキサス 八千代台店（八千代・勝田台エリア）、九州の旨かもん旨か酒 くすお 柏店（柏エリア）、焼肉あがり（松戸エリア）※一例

250店舗以上の参加店舗の情報をGoogleマップ上で閲覧できます！

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wj647Ut0yLun2fYqlfJCck2EdLo4xhQ&ll=35.77079470258547%2C140.15847924817464&z=10(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wj647Ut0yLun2fYqlfJCck2EdLo4xhQ&ll=35.77079470258547%2C140.15847924817464&z=10)

■地域新聞社とは

地域新聞社は、「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」ことを使命として、千葉県を中心に茨城県の一部エリアで地域密着型メディア事業を展開しています。フリーペーパー『ちいき新聞』は1984年の創刊以来、毎週1軒1軒手配りでポストに配布。現在は、エリアを40版（※）に分けて約174万世帯へ地域密着の情報をお届けしています。

（※）千葉県… 39版、茨城県…1版で発行

1.千葉の飲食店を盛り上げたい！ 地域と飲食店を元気にする「カンパイPASS」とは

新型コロナウイルスの流行以降、千葉県の飲食店は苦しい状況下にあります。そこで、これまで「地域の人・店舗・企業をつなぎ、活気ある経済圏を生み出すこと」を目指してきた地域新聞社は、読者や地域の皆さまにも喜んでいただきながら飲食店を盛り上げる「カンパイPASS」の制作に挑戦します。

「カンパイPASS」は、参加飲食店で提示すると、アルコールを含むドリンク1杯が無料になるパスポート。1枚で2名様まで利用でき、有効期間は2カ月間。期間中は何度でも使用可能です。対象エリアは千葉県内の主要8エリア（※）。読者の皆さんが通勤や通学で慣れ親しんだエリアを中心に選ばれており、「行ったことがなかったお店に出合える」「応援したい店に通うきっかけができる」そんな未来が詰まったパスポートです。さらに今回は、パスポートだけでなく、「読んで楽しく、行動したくなる」公式ガイドブックも制作します。

※対象8エリア：千葉／津田沼／船橋／市川・本八幡／柏／松戸／成田／八千代・勝田台

「カンパイPASS」利用の流れ

１.注文時に「カンパイPASS」を提示ください。

２.各店舗より指定されたドリンクをお選びください。

注意事項

※フードメニュー1品の注文が必須となります。店舗により、フードメニューが指定される場合もあります。

※営業時間や定休日などは各店舗へお問い合わせください。

※万一、「カンパイPASS」の参加飲食店が休業や閉店により、「カンパイPASS」の使用ができなくなった場合も返金の対応はいたしかねますので、予めご了承ください。

2.「カンパイPASS」が生まれた背景にある千葉の飲食店の現状と読者の声

※フリーペーパー『ちいき新聞』の有料広告枠に掲載された飲食店件数の推移

無料で読者に情報をお届けするフリーペーパーの発行は、紙面に出稿いただくお店や企業からの掲載費によって成り立っています。『ちいき新聞』では、公共性の高い内容を記事で、営利目的の内容は広告で掲載するという独自のルールのもと、このビジネスモデルを 40年以上にわたり継続してきました。

しかし、新型コロナウイルスの影響で飲食店の広告出稿は大幅に減少し、回復の兆しも見えないのが現状です。一方で、読者から寄せられる声を分析すると、「もっと地元の飲食店情報が知りたい！」というニーズはむしろ増え続けています。飲食店は地域経済のかなめ。そこで、スペインの「バル文化」をモデルに日本独自に発展した地域イベント「街バル」をヒントに、本企画「カンパイPASS」が生まれました。

3.地域新聞社と千葉の「おいしい！」

当社は、現地へ足を運び、事業者の知られざるストーリーや想いが詰まった「逸品」を取材・紹介するオンラインショップ「ちいきの逸品（https://mart.chiicomi.com/）」も運営しています。商品はもちろん、作り手のファンになってもらうことを大切にしています。

2025年3月には、千葉県の食の魅力をさらに全国へ発信することを目的として、「千葉県民がおっぺす！おくりものグランプリ2024」を開催。最終選考会には、「ちいき新聞」の読者から60名が審査員として参加しました。

4.千葉県の飲食店を楽しむ！「カンパイPASS」&公式ガイドブック

このクラウドファンディングでは、集まったご支援で千葉県の飲食店を盛り上げるための「カンパイPASS」や公式ガイドブックの制作を行います。

＜ネクストゴール目標金額＞

500万円

＜支援額の種類＞

1,500円、3,000円、5,000円、7,000円、10,000円など、個人向けの支援はリターン別に12種類。法人様向けの支援もリターン別に10,000円から500,000円まで6種類ご用意しております。

※それぞれ別途システム使用料（1回のお支払いごとに220円）がプラスになります

＜ご支援の使い道＞

・パスポート制作

・公式ガイドブック制作

・参加店のPR

・各エリアでの企画運営

今回、地域新聞社が音頭を取ってこのプロジェクトをクラウドファンディングで行うのは、「飲食店に負担をかけず、千葉の飲食店を盛り上げたい」 からです。 飲食店に苦しい状況が続いている今だからこそ、掲載料をいただく従来のビジネスモデルではなく、「支援者の皆さまと一緒につくる新しい形」で地域を盛り上げたいと私たちは考えています。皆さまのご支援が、街の飲食店の未来を支え、地域を元気にする一歩になります。どうか、「カンパイPASS」を一緒に育ててください。

■参加店舗募集のご案内

https://chiicomi.com/press/2068719/

地域新聞社のアセットについて

当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。

現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しています。

アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細▼

https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/StrategicPlan9.pdf

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ：編集部 寺本 忍

TEL ： 0120-152-337

Mail ： teramoto@chiikinews.co.jp