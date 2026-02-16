20作品超！「ABEMA」で、新作冬アニメ最新話まで無料で総復習！TVアニメ『呪術廻戦』第3期、『正反対な君と僕』など人気シリーズから初アニメ化作品まで2月16日週に無料振り返り一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、現在放送中の新作冬アニメの“無料総復習”企画として、2026年2月16日週に計23作品を、続々と無料振り返り一挙放送いたします。

このたび「ABEMA」にて決定した新作冬アニメの“無料復習”企画では、TVアニメ『呪術廻戦』第3期、『【推しの子】』第3期、『葬送のフリーレン』第2期、『姫様"拷問"の時間です』第2期などの人気シリーズをはじめ、『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』『勇者のクズ』などの初アニメ化作品まで計23作品を、2月16日(月)から1週間にわたり続々と最新話まで無料一挙放送いたします。

また合わせて関連作の全話無料一挙放送も決定。TVアニメ『呪術廻戦』第1期、第2期、『【推しの子】』第1期、第2期、『葬送のフリーレン』第1期、『姫様"拷問"の時間です』第1期を全話無料一挙放送いたします。

話題の新作にイッキに追いつくチャンスです。ぜひこの機会に「ABEMA」で、話題の新作冬アニメを無料で復習しましょう！

■2月16日週／新作冬アニメ20作品超無料一挙放送 概要

▼『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』#1-6

(C)水星・海李／双葉社・「ゆうかわ」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月16日(月)午後4時30分～、2月17日(火)午前2時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/C3yQHY2He2M8hd

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』#1-6

(C)赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月16日(月)夜7時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DuWFwSSegfrono

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『姫様"拷問"の時間です』第2期 #13-17

(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月16日(月)夜9時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DrFGAeMEaAqzPH

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

・関連作の無料一挙放送も！

▼第1期全話（#1-12）

(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月16日(月)午後3時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/8ZHHQF6CkjF2by

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『グノーシア』#1-18

(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月17日(火)午後1時30分～、2月18日(水)朝4時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EHeqaeKSDXHkHu

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『魔王の娘は優しすぎる!!』#1-6

(C)坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月17日(火)午前10時30分～、午後4時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/8ZHHPx8gxeQSum

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『地獄先生ぬ～べ～』#1-19

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月18日(水)午後1時～(#1-19)、2月19日(木)午前3時30分～(#1-20)

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EHeqbYYf1Nw8Uf

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『29歳独身中堅冒険者の日常』#1-6

(C)奈良一平・講談社／コマイ村自治会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月17日(火) 夜7時30分～、夜10時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DuWFuvp2MLVGvK

※放送後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』#1-7

(C) 三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月18日(水)夜6時30分～、夜10時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8ZHHUBuaVzQ727

※放送後#1-6まで1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』#1-6

(C)ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月19日(木)朝5時30分～、午後1時30～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DrFGC9byn6EJ1d

※配信後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『死亡遊戯で飯を食う。』#1-7

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月19日(木)午後4時30分～、2月20日(金)午後2時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/ELuqHDEoXyRrYP

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」#48-54

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月19日(木)夜8時～、2月20日(金)午後2時～、午後5時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DuWFyruaS3rkdd

※放送後1週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第3期最新話まで全話がいつでも無料となります。

・関連作の無料一挙放送も！

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

▼第1期全話（#1-24）

放送日時：2026年2月18日(水)朝6時30分～、夜6時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/FJy9eWZv3uAdSX

※放送後1週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第3期最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼第2期全話（#25-47）

放送日時：2026年2月19日(木)朝8時30分～、深夜2時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8ZHHQZRPqPLgxw

※放送後1週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第3期最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼『転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～』#1-5

(C)猫子・NAJI柳田／SQUARE ENIX・ドラたま製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月19日(木)夜8時30分～(#1-5)、2月20日(金)午前11時～(#1-6)

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/8ZHHSyPhJJ85p3

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『うるわしの宵の月』#1-6

(C)やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月19日(木)夜11時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DuWFyGFA1zTMQT

※放送後1週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼『幼馴染とはラブコメにならない』#1-6

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月19日(木)深夜2時～、2月20日(金)朝8時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EHeqYXTqQRKYNs

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『勇者のクズ』#1-6

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月20日(金)朝5時～、夜6時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EHeqXucqMdReDM

※放送後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『エリスの聖杯』#1-7

(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月20日(金)午後1時30分～、深夜0時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EHeqaL2HFZ54Cw

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』#1-6

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月20日(金)午後5時～、夜9時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EU6DQz43jyKUCf

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『【推しの子】』第3期 #25-30

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月21日(土)午前11時30分～、深夜3時～、2月22日(日)午前10時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8ZHHRm3uX3w6cF

※配信後2週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第3期最新話まで全話がいつでも無料となります。

・関連作の無料一挙放送も！

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

▼第1期全話（#1-11）

配信日時：2026年2月19日(木)夜8時～、2月20日(金)午前6時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/CbtyAc2y4WMhPM

※配信後2週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第3期最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼第2期全話（#12-24）

配信日時：2026年2月20日(金)夜9時～、深夜3時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/D4dKiDDWTK8Sfh

※配信後2週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第3期最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼『葬送のフリーレン』第2期 #29-33

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月21日(土)午後3時～、夜10時30分～、2月22日(日)午前6時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EHeqYDMAtsu2is

※放送後1週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第2期最新話まで全話がいつでも無料となります。

・関連作の無料一挙放送も！

▼第1期全話（#1-28）

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月16日(月)朝4時～（#1-14)、午後2時～（#1-28)、2月17日(火)朝4時～（#15-28)

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/FJy9bBxup7uvF1

※放送後1週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、第1期から第2期最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼『正反対な君と僕』#1-6

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月21日(土)午後5時30分～、夜9時30分～、2月22日(日)午後1時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EHeqXv3JCYEJeb

※放送後1週間、”無料総復習”企画として無料でお楽しみいただけます。

※クール期間中は、最新話まで全話がいつでも無料となります。

▼『TVアニメ『Fate/Strange Fake』』#1-7

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月21日(土)夜6時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/8ZHHSz35qr2MXm

※配信後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『異世界の沙汰は社畜次第』#1-6

(C)2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月22日(日)午後4時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EHeqYWzbuMatko

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『魔術師クノンは見えている』#1-8

(C)南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月22日(日)午後4時～、夜10時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8ZHHTtLnfqZ8RM

※放送後#1-7まで1週間、無料でお楽しみいただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）