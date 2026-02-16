伊藤園×あわら市「お茶で日本を美しく」／北潟湖の未来を守る一歩

福井県あわら市

令和８年３月８日（日）に「北潟湖畔プラスチックゴミ回収イベント」を開催します。

北潟湖自然再生協議会（事務局：あわら市生活環境課）では、平成31年から、北潟湖畔のプラスチックゴミ回収イベントを開催しています。昨年に引き続き、総合飲料メーカー伊藤園のご協力をいただいて開催します。北潟湖畔のサイクリングロード沿いを、ゴミを回収しながら進みます。プラスチックゴミが北潟湖の環境や生態系に及ぼす影響を考え、美化活動を行います。

あなたの一歩が100年後の北潟湖を救う

■北潟湖自然再生協議会について

北潟湖自然再生協議会は、北潟湖の水環境や水辺環境の保全・再生を目的として平成 30 年に設立され

た自然再生法に基づく法定協議会です。

「北潟湖の恵みを再発見し、未来に遺そう」をテーマに、 地域の皆様と一緒に作り上げた北潟湖自然再生全体構想に基づいて、自然再生に向けた様々な活動を行っています。

協議会ホームページ

https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life03/life0301/p009388.html

■イベントの概要

日時

３月８日（日）9:00～11:00

場所

北潟湖畔（多目的駐車場集合）

スケジュール

9:00-9:30 受付け

9:30-9:40 開会式

9:40-10:50 プラゴミ回収作業

10:50-11:00 記念撮影、閉会式

主催

伊藤園

後援

北潟湖自然再生協議会

イベントページ

https://www.city.awara.lg.jp/event-into/plastic-waste.html

■参加申込み

ご参加いただける人は、2月24 日（火）までに、伊藤園の公式LINE、または電話（0776-73-8018）からのお申し込みが必要です。

伊藤園の公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@968sqwle?oat_content=url&ts=07241548(https://line.me/R/ti/p/@968sqwle?oat_content=url&ts=07241548)

■昨年のプラスチックゴミ回収イベントの様子

【本件に関するお問い合わせ先】

あわら市生活環境課 ☎0776-73-8018

