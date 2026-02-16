日本精工株式会社

日本精工株式会社（本社：東京都品川区、代表者：取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下「NSK」）は、世界のバイオエコノミーをリードするバイオ企業群である「ちとせグループ」（代表者：藤田朋宏、以下「ちとせ」）が主導するバイオエコノミーを推進する産業横断型の共創イニシアチブ「MATSURI（※）」に参画しました。

※詳細はこちら MATSURIとは | MATSURI（バイオエコノミーを推進する産業横断型の共創イニシアチブ）(https://matsuri-partners.chitose-bio.com/about)

NSKとちとせは協業を通じ、堆肥製造プラントを共同開発するなど、共創の取り組みを進めてきました。この度の「MATSURI」参画を通じ、さまざまな業種・分野のパートナーの皆さまと共に持続可能な社会の実現を目指していまいります。

＜参考：関連プレスリリース＞

・2025年5月29日公表

盛岡市動物公園 ZOOMOへの 堆肥製造プラント「ちとせバイオマス変換プラント」導入のお知らせ | 日本精工 (NSK)(https://www.nsk.com/jp-ja/company/news/2025/zoomo-chitose-nsk-20250529/)

・2024年9月12日公表

バイオエコノミー分野における新ビジネス共創に向けて 「ちとせグループ」との協業関係を強化 | 日本精工 (NSK)(https://www.nsk.com/jp-ja/company/news/2025/zoomo-chitose-nsk-20250529/)

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受（ベアリング）を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。

企業理念として、MOTION & CONTROL(TM)を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、グローバルな活動によって、国を越えた人と人の結びつきを強めることを掲げています。2026年に向けてNSKビジョン2026「あたらしい動きをつくる。」を掲げ、世の中の期待に応える価値を協創し、社会への貢献と企業の発展の両立を目指していきます。